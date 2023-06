Steam rimuove un classico di Telltale, e i fan sono delusi

In maniera abbastanza inaspettata, Steam ha deciso di eliminare dal suo catalogo un classico, nonostante le recensioni "molto positive", una mossa che lascerà i fan piuttosto perplessi.

Considerando anche i numerosi giochi gratis a disposizione, sicuramente la varietà non manca, sebbene quando un gioco viene rimosso non è mai un bene

Come riportato da ComicBook (via GamingBible), il titolo in questione è Strong Bad's Cool Game for Attractive People: Season 1, sviluppato da Telltale Games e pubblicato nel 2008.

L'avventura grafica in cinque episodi vede i giocatori assumere il ruolo di Strong Bad, un personaggio di Homestar Runner.

Utilizzando una meccanica punta e clicca, Strong Bad interagisce con altri personaggi prendendo parte a vari minigiochi in stile arcade.

Il gioco ha ottenuto un rispettabile punteggio di 76 su Metacritic: il portale N-Europe ha scritto: «Un sacco di umorismo, un'esperienza di gioco coinvolgente e relativamente impegnativa, un sacco di riferimenti e continuità per i fan di lunga data, e in generale un gioco divertente da giocare», mentre Eurogamer ha aggiunto: «Strong Bad è divertente, vario e della lunghezza giusta per un gioco a episodi».

È un peccato quindi che il gioco sia stato cancellato dal listino, ma c'è una spiegazione: Telltale ha infatti rivelato di aver perso i diritti della proprietà intellettuale.

La dichiarazione ufficiale recita: «Purtroppo non possiamo più supportare Strong Bad's Cool Game for Attractive People. Non abbiamo più i diritti della IP e quindi non possiamo più vendere o supportare la serie di giochi».

