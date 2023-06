Steam vi fa giocare altri sei giochi gratis

La settimana è appena iniziata ma è già tempo di nuovi giochi da provare gratuitamente su Steam, sei titoli pronti da provare con mano senza spendere un singolo euro.

La notizia arriva a poche ore da un'altra serie di giochi gratis che vi abbiamo segnalato alcuni giorni fa su queste stesse pagine.

Senza contare che, per celebrare il Pride Month, Xbox ha deciso di regalare una sua esclusiva narrativa sia su console che su PC tramite Steam.

Il primo è Quasimorph End of Dream, il primo capitolo di un gioco di ruolo a turni basato sulle estrazioni (lo trovate qui), seguito da Eventide, uno sparatutto a scorrimento laterale basato sui classici del genere anni '80 e '90 (scaricabile qui).

A seguire, troviamo l'action-roguelike Galactic Glitch: Prologue (giocabile qui), il MMORPG a turni piratesco Pirate101 (a questo link), lo sparatutto in terza persona Longevity Party (qui il gioco) e infine Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 (che trovate qui), un gioco di azione e combattimento a squadre gratuito basato sulla serie Universal Century.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

Restando in argomento, Xbox ha da poco rivelato i primi giochi che saranno resi disponibili a giugno su Game Pass.

Ma non è tutto: anche Games With Gold ha sparato la sua prima cartuccia del mese, davvero molto interessante.

Infine, oggi 5 giugno 2023 è l'ultimo giorno disponibile per poter riscattare i giochi gratis PlayStation Plus offerti nel mese di maggio (fateli vostri prima di subito).

