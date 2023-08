Xbox Game Pass, disponibile gratis da ora un'avventura imperdibile

Il nuovo gioco gratis di Xbox Game Pass è già disponibile per il download da questo momento ed è un omaggio assolutamente imperdibile per gli amanti dei puzzle-adventure o delle produzioni a tinte horror.

Da questo momento potete infatti scaricare Limbo senza costi aggiuntivi sui vostri dispositivi: la produzione di Playdead ha vinto diversi riconoscimenti ed ha una storia importante con le console di casa Microsoft, dato che in origine fu pubblicato nel lontano 2010 come esclusiva Xbox Live Arcade.

Non sarà necessario alcun ulteriore tempo di attesa: potete avviare fin da subito le vostre console Xbox o PC per scaricare e giocare Limbo da subito. In alternativa, se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), potete anche giocarci in cloud sui vostri dispositivi preferiti.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che si tratta di un'avventura in bianco e nero con atmosfere inquietanti in cui dovrete guidare un ragazzo in ambienti pericolosi alla ricerca della sorella maggiore, superando diverse ingegnose trappole e provando a non morire.

Si tratta ancora oggi di un videogioco fortemente d'impatto e che ha contribuito a far crescere l'attenzione sui titoli indie: se non l'avete mai provato, o se volete semplicemente rigiocarci, adesso potrete farlo senza dover spendere nemmeno un centesimo in più. A patto di essere iscritti a Xbox Game Pass, ovviamente.

