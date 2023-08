Steam ci dà modo di provare gratis 11 giochi (c'è anche Final Fantasy)

Come fosse ormai una piacevole ricorrenza, vi segnaliamo altri 11 giochi gratuiti attualmente a disposizione per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un euro.

La notizia arriva a breve distanza da un'altra serie di titolo discretamente interessanti, disponibili sempre in forma gratuita.

Questo, senza contare anche che il catalogo digitale Steam ha da poco ospitato il Festival dei giochi stealth, con sconti su numerosi esponenti di questo genere.

Ora, come riportato anche su GamingBible, è il turno di elencarvi altri undici titoli da provare con mano. Eccoli, poco sotto, con tanto di link al seguito:

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate (escluse le prove a tempo o le demo).

Restando in tema, Xbox ha da poco svelato i primi giochi gratis di agosto su Game Pass.