PlayStation Plus, il catalogo giochi gratis di ottobre è pieno di sorprese

PlayStation Plus Extra e Premium ha svelato i nuovi giochi che entrano nel catalogo giochi gratis di ottobre, e c'è una selezione davvero interessante di videogiochi di ogni tipo.

Una delle novità inserite da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus (trovate gift card dedicate ) con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

«Fremiti pieni d’azione e brividi di paura vi aspettano nella selezione di giochi che entreranno a far parte del Catalogo Giochi questo mese», racconta PlayStation nel blog ufficiale in cui sono stati svelati i titoli che entreranno nel catalogo.

Non c'è ancora The Last of Us Part II però, al contrario di come si era ipotizzato di recente seguendo alcune indiscrezioni.

Questo non significa che i titoli del catalogo giochi gratis di ottobre di PlayStation Plus non sia interessante, però:

Gotham Knights | PS5

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

Alien: Isolation | PS4

Dead Island Definitive Edition | PS4

Outlast 2 | PS4

Elite Dangerous | PS4

FAR: Changing Tides | PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E.

Eldest Souls | PS4, PS5

Röki | PS4, PS5

Come potete vedere ci sono videogiochi decisamente per tutti i gusti, tra cui anche l'ottimo Disco Elysium nella sua versione definitiva, una vera chicca che non dovete lasciarvi sfuggire.

Come sempre non mancano neanche i giochi classici, ovvero quelli che arrivano da altre epoche di PlayStation, che saranno giocabili sulle nuove console:

Tekken 6 | PS4, PS5

Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5

Ape Escape Academy | PS4, PS5

IQ Final | PS4, PS5

Alcuni di questi titoli saranno anche giocabili in cloud gaming, come ha annunciato proprio qualche ora fa PlayStation svelando l'arrivo del servizio di streaming.

E, tra una partita e l'altra, gli abbonati ora si potranno godere anche una serie di film dal catalogo Sony, tra i tanti vantaggi annunciati.