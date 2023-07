Steam offre 6 giochi da provare, gratis

Vi segnaliamo da adesso abbiamo altri 6 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un singolo euro.

La notizia arriva a breve distanza da un'altra serie di giochi, disponibili sempre in forma gratuita.

Questo, senza contare anche la prova gratuita del gioco roguelike tower defense che combina la randomizzazione di Hades con la gestione della base di Plants vs. Zombies.

Ora, come riportato anche su Twitter, è il turno di elencarvi altri sei titoli da provare con mano gratis. Eccoli, poco sotto, con tanto di link al seguito:

Portal: Prelude RTX - rimasterizzazione completamente in ray-tracing dell'iconica mod prequel di Portal.

Starsiege: Deadzone - uno sparatutto ambientato nei luoghi più remoti dello spazio.

Deadlink - un FPS cyberpunk con elementi roguelite.

KILL CRAB - uno sparatutto in prima persona subacqueo, in cui bisogna completare le sfide uccidendo parassiti acquatici.

Kebab Simulator - l'esperienza perfetta per gestire il tuo ristorante dei sogni e cucinare cibi deliziosi.

ASURA - un MMORPG 2D in pixel art.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

