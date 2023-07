Xbox Game Pass, addio a 5 giochi gratis a fine luglio

L'annuncio si è fatto attendere più del previsto, ma alla fine Xbox Game Pass ha svelato quali giochi gratis sono destinati a lasciare il servizio in abbonamento alla fine del mese.

Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) ha abituato i suoi fan a costanti aggiornamenti nel corso delle settimane, ma gli utenti hanno anche imparato che non tutti saranno disponibili per sempre: intorno alla metà e a fine mese, diversi titoli sono infatti destinati ad abbandonare la line-up.

Advertisement

Fortunatamente, Microsoft riesce sempre ad avvertire i suoi utenti con il giusto anticipo: come riportato da Pure Xbox, le app ufficiali del servizio in abbonamento si sono aggiornate proprio pochi istanti fa, segnalando 5 giochi gratis in uscita dal 31 luglio.

Avete dunque tempo entro la fine del mese per poter provare diversi titoli interessanti, che vi riepilogheremo qui di seguito:

Xbox Game Pass, giochi rimossi dal 31 luglio 2023

Dreamscaper | Console, PC

| Console, PC Expeditions: Rome | PC

| PC Marvel's Avengers: Definitive Edition | Console, PC

| Console, PC The Ascent | Console, PC

| Console, PC Two Point Campus | Console, PC

Considerando che Marvel's Avengers è destinato a lasciare gli store a partire da settembre, il suo addio era nell'aria: se volete provare lo sfortunato titolo dedicato ai supereroi più amati, avete pochi giorni di tempo.

Tra i titoli in uscita vogliamo segnalarvi anche The Ascent, il twin-stick shooter a tema cyberpunk uscito originariamente solo su PC e Xbox Series X|S, prima di fare il suo esordio anche su PS5, e il folle Two Point Campus.

Il nostro suggerimento è dunque quello di provare tutti questi titoli prima che sia troppo tardi: se vorrete aggiungerli permanentemente al vostro catalogo, segnaliamo che tutti i titoli sono disponibili con uno sconto del 20%.

Marvel's Avengers è inoltre disponibile con un'offerta ancora più generosa, dato che potrà essere vostro a soli 7,49€.

A proposito di novità su Xbox Game Pass, vi ricordiamo che da oggi saranno disponibili ben 2 nuovi giochi gratis: tenete d'occhio il vostro catalogo così da essere pronti al download.

Nella scorsa giornata è anche arrivato l'annuncio di Xbox Game Pass Core, il nuovo piano che sostituirà Live Gold. Tuttavia, il reveal ha anche causato non poca confusione per molti fan.