Steam offre un nuovo gioco gratis (è un roguelike SEGA)

A tutti piacciono i giochi gratuiti, e l'offerta odierna di Steam a costo zero merita sicuramente un'occhiata.

La notizia arriva a breve distanza da un'altra serie di giochi, disponibili sempre in forma gratuita.

Senza contare anche altri 12 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam.

Come riportato anche da GameSpot, si tratta di un gioco roguelike tower defense chiamato Dungeon of the Endless, che combina la randomizzazione di Hades con la gestione della base di Plants vs. Zombies.

Sviluppato da Amplitude Studios e pubblicato da SEGA, Dungeon of the Endless ha fatto parlare di sé al momento del lancio, nel 2014.

Il suo mix unico di generi lo fa risaltare ancora oggi e, dato che di solito viene venduto a 12 euro circa, vale sicuramente la pena di recuperarlo ora.

Attenzione, però: non è chiaro quando terminerà questa promozione, quindi se siete interessati a Dungeon of the Endless, vi consigliamo di darvi una mossa e cliccare subito qui.

Attualmente il gioco ha una valutazione molto positiva dell'87% su Steam, anche se le recensioni recenti hanno un punteggio misto. Inoltre, è anche giocabile con Steam Deck, che male non è.

Per poter scaricare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco", per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

Restando in tema, anche i giochi gratis di Netflix continuano ad espandersi, con un titolo ispirato a La Regina degli Scacchi, uno tra gli show più noti.

Ma non solo: è stato anche rivelato il primo gioco gratis di PlayStation Plus Extra di agosto, con la demo scaricabile da oggi.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.