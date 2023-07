Steam svela i 3 nuovi giochi gratis del weekend: c'è un big Ubisoft

Anche durante l'ultimo fine settimana di luglio, Steam vi offre la possibilità di divertirvi da soli o in compagnia dei vostri amici con un'ampia selezione di giochi gratis a tempo.

Grazie a questa iniziativa non sarà necessario effettuare alcun acquisto per divertirvi su PC (o su Steam Deck): basterà semplicemente essere in possesso di un account Steam e installare i relativi titoli.

Advertisement

Questo fine settimana sono disponibili tanti prodotti interessanti, tra i quali segnaliamo un big di casa Ubisoft: si tratta di For Honor, l'ambizioso titolo con cui affrontarsi in spettacolari e realistiche battaglie (se preferite giocarci su console, lo trovate anche su Amazon).

La prova gratuita di Steam vi permetterà di accedere senza costi aggiuntivi alla Starter Edition, proponendovi tutto il necessario per testare For Honor in compagnia dei vostri amici. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che è disponibile gratis per il weekend anche su Xbox, se preferite questa edizione.

Naturalmente, si tratta però solo di uno dei giochi gratis disponibili nel weekend: segnaliamo infatti anche la disponibilità di Two Point Campus, un folle simulatore in cui dovrete costruire e gestire l'università dei vostri sogni.

Infine, se siete amanti dei picchiaduro 2D, potrebbe interessarvi anche Melty Blood: Type Luminia, un adattamento basato sulla visual novel Tsukihime realizzata da Type-Moon, autore della celebre serie Fate.

Two Point Campus e Melty Blood Type Luminia resteranno disponibili per altri 3 giorni a partire da oggi, mentre la prova di For Honor durerà addirittura per 6 giorni: vi basterà fare clic sui seguenti link e selezionare il pulsante "Avvia gioco" per procedere con l'installazione.

Se vorrete continuare a giocarci anche dopo il termine della prova gratuita, potete approfittare degli speciali sconti disponibili su Steam: For Honor è attualmente scontato all'80% in meno, mentre per gli altri due titoli potrete approfittare di una riduzione a metà prezzo.

Ricordiamo che Two Point Campus è disponibile anche su Xbox Game Pass, ma lascerà il catalogo del servizio in abbonamento proprio alla fine del mese.

Restando in tema di giochi gratis su PC, segnaliamo che da oggi è ufficialmente disponibile l'ultimo omaggio mensile di Prime Gaming.