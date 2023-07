Prime Gaming, disponibile l'ultimo gioco gratis di luglio

Il mese di luglio sta ormai per giungere ufficialmente al termine, così come le offerte mensili proposte da Prime Gaming: da questo momento potrete scaricare l'ultimo gioco gratuito offerto dal servizio in abbonamento di casa Amazon, in attesa che siano disponibili gli omaggi di agosto.

Ricordiamo che Prime Gaming è uno dei numerosi vantaggi che sono stati pensati per tutti gli iscritti all'omonimo servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), particolarmente utile per i giocatori per riscattare non solo giochi gratuiti mensili, ma anche diversi contenuti aggiuntivi molto interessanti.

Advertisement

L'ultimo omaggio mensile che potrete scaricare a luglio è Lunar Axe, un'avventura punta e clicca in cui dovrete completare oltre 30 puzzle per scoprire antichi segreti, in bellissimi scenari dipinti a mano basati su luoghi reali.

Una produzione molto interessante per gli amanti delle produzioni punta e clicca, che resterà disponibile per il riscatto fino al 30 agosto 2023: avete dunque 33 giorni di tempo a partire da adesso per poter fare vostro questo nuovo gioco gratis.

Prime Gaming vi offrirà un codice di Lunar Axe che dovrà essere riscattato sulla piattaforma Legacy Games: non dovrete fare altro che dirigervi alla seguente pagina, fare clic sul pulsante "Ottieni gioco" e seguire le istruzioni sullo schermo.

Naturalmente, non possiamo che ricordarvi che l'iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti ad Amazon Prime: potrete sfruttare l'occasione anche per dare un'occhiata al catalogo e riscattare tutti i titoli ancora disponibili rilasciati nelle scorse settimane.

Nel frattempo, proprio nelle scorse ore sono stati svelati tutti i giochi gratis che potrete riscattare nel mese di agosto: ecco la lista completa di titoli in arrivo.

E se siete alla ricerca di altri omaggi da scaricare sul vostro PC, vi ricordiamo che da ieri sono ufficialmente disponibili i 2 nuovi giochi gratis di Epic Games Store.

Inoltre, siete ancora in tempo per approfittare di un omaggio su Steam direttamente da SEGA: un grande classico proveniente dal Dreamcast.