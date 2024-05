Steam offre 3 nuovi giochi gratis: è una trilogia da Bungie

Steam continua a dare modo ai giocatori di provare titoli senza spendere un singolo centesimo, ora con altri 3 giochi da testare con mano gratis da questo momento: si tratta dei classici Marathon, forniti direttamente da Bungie.

Mentre il team di sviluppo sta lavorando al grande reboot annunciato qualche tempo fa, sebbene non viaggi in ottime acque perché il director se n'è andato, su Steam potete provare i videogiochi originali.

Il nuovo Marathon è un extraction shooter fantascientifico PvP, e vedrà i giocatori impegnati l’uno contro l’altro come mercenari cibernetici conosciuti come Runners, che esplorano una colonia perduta sul pianeta Tau Ceti IV in cerca di ricchezze, notorietà e ignominia.

Per scoprire da dove viene questo franchise potete rivolgervi a Steam, dopo i giochi sono stati resi gratis da ora.

«Oggi siamo entusiasti di annunciare che la community di Aleph One porterà su Steam la trilogia originale Marathon del 1994-1996 a partire da Marathon 1», ha dichiarato Bungie sui social media informando i giocatori.

Se volete scaricare la trilogia, potete cliccare direttamente qui sotto:

Le forze aliene sono salite a bordo della nave coloniale UESC Marathon nel sistema Tau Ceti, in orbita attorno alla prima colonia interstellare dell'umanità. La situazione è terribile e, in qualità di ufficiale di sicurezza assegnato alla Marathon, il compito dei giocatori è difendere la nave e il suo equipaggio dalla minaccia aliena.

Nel secondo capitolo, invece, i giocatori verranno catturati dall'IA ribelle Durandal per eseguire i suoi ordini in una parte lontana della galassia. Tra le rovine di un'antica civiltà, i giocatori dovranno cercare i resti di un clan perduto e scoprire i suoi segreti sepolti da tempo.

Classic Marathon Infinity prende invece l'universo chiuso della serie Marathon e lo spalanca. La campagna in solitario/cooperativa, "Blood Tides of Lh'owon", è uno scenario di 20 livelli con nuove texture, armi e nemici.

Nel frattempo Bungie si prepara a chiudere la sua vita su Destiny 2 (lo trovate su Amazon), con il capitolo finale che andrà a fornire ai giocatori l'ultima espansione, mentre il futuro del team è comunque un po' in bilico.