Potete giocare gratis tutte le espansioni di Destiny 2, ma avete poco tempo

In attesa del gran finale di Destiny 2 avrete l'occasione di saltare a bordo dello shooter di Bungie, magari per la prima volta, giocando gratis al gioco base e tutte le espansioni per un periodo limitato.

Dopo aver creato una versione free to play del gioco, anche da quella abse che trovate su Amazon, Bungie ha deciso di mettere a pagamento solo i contenuti aggiuntivi di Destiny 2.

Advertisement

Tra questi c'è La Forma Ultima, letteralmente l'ultimo contenuto aggiuntivo del gioco che è stato atteso per tantissimo tempo, poi rinviato, e poi piazzato ufficialmente per il 4 giugno 2024.

Per celebrare il gran finale, i giocatori di Destiny 2 potranno avere accesso a tutte le espansioni del gioco fino all'arrivo di La Forma Ultima, come annunciato sui social media.

Per la precisione, potrete giocare Destiny 2: Ombre dal Profondo, Destiny 2: Oltre la Luce e Destiny 2: La Regina dei Sussurri gratis, su tutte le piattaforme, dal 7 maggio al 3 giugno 2024.

Non è chiaro cosa accadrà ai contenuti sbloccati in questo periodo di tempo dopo la fine della promozione ma, con tutta probabilità, dovrete essere veloci a saccheggiare gli oggetti migliori prima di non poter più accedere a ciò che offrono le espansioni citate.

Chissà che La Forma Ultima non possa essere l'occasione per ridare lustro al gioco e donargli una nuova luce, a tema con Destiny 2 per altro, vista la situazione in cui riversa lo studio e la produzione.

Di recente lo storico director del gioco ha lasciato Bungie con una certa sorpresa generale, dopo aver guidato la produzione per tantissimi anni. Joe Blackburn ha lasciato la compagnia lo scorso febbraio, dopo aver eseguito il suo "playtest end-to-end" proprio su La Forma Ultima, come ultimo lavoro ufficiale.

E i rapporto non sono idilliaci neanche con Sony, che acquisì Bungie anni fa, visto che sembra che l'azienda nipponica fosse pronta al takeover da un momento all'altro.