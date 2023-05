Steam non si ferma più e regala un nuovo gioco gratis, solo per poche ore

I giveaway di Steam non sono ancora terminati: da adesso è infatti disponibile un nuovo gioco gratis riscattabile a sorpresa sullo store di casa Valve, senza alcun acquisto necessario.

Si tratta di un titolo che farà felici i fan dei treni: il nuovo gioco gratis in regalo è infatti TGV Voyages Train Simulator, un simulatore che vi farà guidare l'iconico TGV Duplex nelle linee ferroviarie francesi.

Un prodotto dunque ben diverso da quelli a cui è probabilmente abituato il grande pubblico, ma trattandosi di un gioco disponibile gratis solo temporaneamente si tratta comunque di un'ottima occasione per provarlo e aggiungerlo alla vostra raccolta.

TGV Voyages Train Simulator sarà disponibile gratis per sempre nel vostro account, ma solo a patto di riscattarlo entro il 2 giugno alle ore 19.00: in altre parole, avete poco più di 48 ore per approfittare di questa occasione.

Non dovete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del gioco — potete trovarla al seguente indirizzo — e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account": una volta completata l'operazione, potrete immediatamente scaricare il vostro nuovo omaggio gratuito.

Si tratta dunque del terzo giveaway offerto dallo store di casa Valve nelle scorse giornate: segnaliamo infatti che avete ancora pochi giorni per poter approfittare di altri due regali su Steam.

Avete infatti tempo fino all'1 giugno per aggiungere alla vostra raccolta un nuovo adattamento di Warhammer 40K, mentre fino all'8 giugno potrete aggiungere sul vostro account un colorato puzzle-adventure.

Se non doveste fare in tempo a riscattarli, niente panico: su Steam potete infatti trovare una costante lista di giochi che resteranno gratuiti per sempre, essendo rilasciati come fossero dei free-to-play. Proprio nella scorsa giornata ve ne abbiamo segnalati altri 5 molto interessanti che potete scaricare già da adesso.

Se volete supportare il lavoro di SpazioGames, su Amazon potete acquistare i vostri videogiochi senza alcun sovrapprezzo.