Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma avete pochi giorni

Un'interessante promozione su Steam vi permetterà di aggiungere alla vostra raccolta un nuovo gioco gratis, naturalmente senza alcun obbligo di acquisto o iscrizione a servizi in abbonamento.

Si tratta di Hue, un intrigante puzzle-adventure molto apprezzato dagli utenti e offerto gratuitamente dal publisher Curve Games per pubblicizzare i saldi Steam sui suoi titoli.

In questo gioco a piattaforme, gli utenti dovranno superare diversi enigmi con un curioso stratagemma: avrete la possibilità di cambiare il colore dello sfondo del mondo, per poter attraversare diverse zone altrimenti inaccessibili.

Hue possiede attualmente una valutazione positiva complessiva del 93% per le recensioni degli utenti su Steam, dimostrandosi dunque una gradevole avventura apprezzata dalla maggior parte dei fan e che, da oggi, potrete provare totalmente gratis.

Per poter approfittare di questa promozione, non dovrete fare altro che accedere alla pagina ufficiale del gioco al seguente indirizzo, per poi fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account": in pochissimi istanti, il prodotto sarà aggiunto alla vostra raccolta e potrete iniziare a scaricarlo sui vostri dispositivi.

Qualora preferiate giocare in modalità portatile, vi segnaliamo che Hue è segnalato come "Giocabile" su Steam Deck: sentitevi dunque liberi di scegliere il vostro dispositivo preferito prima di iniziare il download.

Vi raccomandiamo in ogni caso di affrettarvi: la promozione terminerà ufficialmente l'8 giugno alle ore 19:00. Significa che avete meno di due settimane di tempo prima che il titolo torni a pagamento.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su Steam, vi segnaliamo che nelle scorse ore sono stati aggiunti addirittura 6 free-to-play.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche di riscattare non solo il nuovo omaggio Epic Games Store — uno dei Fallout più amati di sempre — ma anche gli ultimi giochi gratis mensili di Prime Gaming.

Se volete supportare il lavoro di SpazioGames, su Amazon potete acquistare i vostri videogiochi senza alcun sovrapprezzo.