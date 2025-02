Steam Next Fest torna con oltre 3000 demo gratis, da ora

Una delle iniziative più apprezzate dagli utenti Steam ha fatto ufficialmente il suo ritorno: già da adesso è infatti nuovamente disponibile la Steam Next Fest, una celebrazione dei giochi in arrivo sullo store per i giochi PC.

Questa promozione vi permette di scaricare migliaia di demo su titoli attualmente ancora in sviluppo, senza dover effettuare alcun tipo di acquisto o esborso economico: l'unico requisito, come sempre, è avere a dipsosizione un account su Steam.

Le demo incluse all'interno di questa iniziativa sono davvero numerose: secondo il database di SteamDB, ci sarebbero addirittura 3991 demo gratuite complessive, almeno nel momento in cui scrivo questo articolo.

Ovviamente provarle tutte sarebbe — quasi — impossibile, dunque non possiamo che consigliarvi di dare un'occhiata ai suggerimenti proposti da Steam o di cercare in base alle vostre categorie preferite.

Sulla homepage di Steam Next Fest, che trovate al seguente indirizzo, potrete trovare fin da subito alcuni consigli personalizzati in base ai vostri generi e videogiochi preferiti, ma sentitevi ovviamente liberi di svariare e cercare in libertà i vostri prossimi titoli preferiti.

Nelle scorse ore sulle nostre pagine ve ne abbiamo già consigliate due in particolare da tenere d'occhio: la demo prologo del remake di Gothic 1 e un altro remake ancora, questa volta di un cult horror su binari.

A prescindere da quelle che saranno le vostre scelte, le demo di Steam Next Fest resteranno disponibili fino al 3 marzo: alcuni sviluppatori potrebbero scegliere di renderle scaricabili anche dopo questa data, ma vi consigliamo di provare tutte quelle che vi interessano il prima possibile per non rischiare.

Restando in tema di prove gratuite su Steam, cogliamo l'occasione per segnalarvi che avete ancora pochi giorni di tempo per riscattare un punta e clicca in stile anni '80, ovviamente senza dover spendere nulla.

Continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime iniziative per giochi da provare gratuitamente su Steam: potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri prossimi titoli preferiti su Amazon.