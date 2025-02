Il prologo di Gothic 1 Remake giocabile gratis, da ora

THQ Nordic e lo sviluppatore Alkimia Interactive hanno rilasciato la demo "Nyras Prologue" per Gothic 1 Remake su PC tramite Steam, come parte dell'edizione di febbraio 2025 di Steam Next Fest.

La demo gratuita è descritta come una "introduzione unica al mondo spietato di Gothic" e include un'achievement esclusiva necessaria per completare tutte le achievement della versione PC di Gothic 1 Remake, come riportato anche da Gematsu.

Nel prologo (che trovate qui), i giocatori non assumeranno il ruolo del leggendario Eroe senza nome, ma vivranno l'esperienza dal punto di vista di Nyras, un prigioniero recentemente condannato che cerca di sopravvivere in un ambiente ostile, dove il pericolo è sempre in agguato.

Questo capitolo introduce i giocatori a una piccola sezione del mondo di Gothic, con una meccanica di gioco limitata, ma che fornisce un assaggio delle immagini, del combattimento e dell'atmosfera del remake.

Costruito con Unreal Engine 5, il prologo offre uno sguardo ai paesaggi ricostruiti e alle immagini aggiornate di Gothic 1 Remake (che trovate in pre-order su Amazon).

Ma non solo: la demo include un Achievement unico, necessario per completare tutti gli Obiettivi di Gothic 1 Remake su Steam (il gioco è in sviluppo anche per PlayStation 5, Xbox Series e PC via GOG, ma non è ancora stata annunciata una data di uscita).

Insomma, secondo me la demo Nyras Prologue è una mossa interessante per i fan della serie Gothic.

Mi piace l'idea di esplorare il mondo dalla prospettiva di un prigioniero condannato anziché assumere subito il ruolo dell'Eroe senza nome.

Questo approccio offre quindi una prospettiva fresca e un'introduzione coinvolgente al remake. Sebbene la demo sia limitata e non rappresenti appieno il gioco completo, offre comunque un assaggio delle potenzialità del progetto, specialmente con l'uso di Unreal Engine 5 che sembra promettere un'esperienza visivamente spettacolare.

Sono curioso di vedere come il gioco evolverà, specialmente in termini di libertà e progressione, quando sarà finalmente rilasciato.

