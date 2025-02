Steam vi regala gratis un punta e clicca in stile anni '80, solo per pochi giorni

Gli utenti Steam possono riscattare già da adesso un nuovo gioco gratis da aggiungere alla propria collezione: una promozione molto interesssante per i giocatori più nostalgici, che richiama le avventure grafiche di una volta.

Il nuovo omaggio è infatti Stellar Mess: The Princess Conundrum, un'avventura punta e clicca "vecchia scuola" sviluppata per imitare lo stile grafico e le meccaniche dei capostipiti degli anni '80.

Si tratta del primo capitolo di una storia ambientata nel 1991, con internet che sta riuscendo a raggiungere il grande pubblico: nei panni del proprietario di un negozio di fumetti situato in Argentina dovrete svelare la cospirazione dietro il franchise cinematografico Stellar Battle, che potrebbe non essere del tutto oggetto di finzione.

Una storia leggera che vi spingerà a risolvere diversi enigmi sfruttando le interfacce grafiche di una volta, ma potrete aspettarvi anche tutte le problematiche e le difficoltà figlie dell'epoca.

Si tratta insomma di un gradevole omaggio alle avventure grafiche di tanti anni fa: per un periodo limitato potrete farlo vostro senza dover spendere neanche un centesimo, quando invece vi verrebbe richiesto un esborso economico di 4,99€ a prezzo pieno.

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, effettuare il login con il vostro profilo Steam e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account": in pochi istanti, Stellar Mess The Princess Conundrum verrà aggiunto al catalogo e rimarrà vostro per sempre.

La promozione resterà disponibile fino al 27 febbraio o in alternativa fino ad esaurimento scorte: vi invitiamo dunque ad approfittarne il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene.

E già che siete qui, potete cogliere l'occasione per dare un'occhiata ad altri 4 titoli free-to-play rilasciati nelle scorse ore, questi invece gratuiti per sempre.

Continueremo come sempre a tenere d'occhio gli ultimi aggiornamenti per segnalarvi tutti i prossimi giochi gratis da riscattare: potete supportare il nostro lavoro acquistandone di nuovi su Amazon, senza sovrapprezzi o commissioni.