Il remake di un cult horror (su binari) in prova gratis, ora

I fan degli sparatutto su binari possono finalmente mettere le mani su una delle esperienze più attese nel panorama dei remake: The House of the Dead 2 Remake, ora con una demo giocabile su Steam.

Il gioco, che riporta in vita il leggendario arcade horror con una veste grafica moderna, è disponibile al download con un peso di circa 7 GB.

Per chi non lo conoscesse, The House of the Dead 2 è uno sparatutto arcade uscito originariamente nel 1998 (e anche su Dreamcast, avvistabile di tanto in tanto anche su Amazon), che ha segnato un’intera generazione di giocatori nelle sale giochi e sulle console dell’epoca.

Il titolo, sviluppato da SEGA e noto per il suo ritmo frenetico e i suoi zombi grotteschi, metteva il giocatore nei panni di un agente speciale inviato a Venezia per indagare su un’epidemia mortale causata dal malvagio Goldman.

Il gameplay, semplice ma adrenalinico, consiste nel muoversi automaticamente lungo i livelli (essendo un rail shooter) mentre si spara ai nemici prima che questi abbiano la possibilità di attaccare.

Il fascino dell’originale derivava non solo dall’atmosfera cupa e dall’azione frenetica, ma anche dalle sue scelte multiple, che permettevano di cambiare percorso in base alle decisioni prese durante la partita.

Come già accaduto con il primo The House of the Dead Remake, questa nuova versione promette un comparto grafico migliorato, con nuovi modelli poligonali, texture in alta definizione e un sistema di illuminazione aggiornato.

Inoltre, è probabile che il remake introduca controlli modernizzati e qualche ritocco al gameplay per renderlo più accessibile senza snaturarne la natura arcade.

Uno degli elementi più attesi è la modalità cooperativa, che potrebbe offrire un’esperienza ancora più coinvolgente rispetto all’originale.

Restano da vedere le eventuali aggiunte, come nuove modalità di gioco o miglioramenti alla IA nemica, che potrebbero dare una ventata di freschezza al titolo senza intaccarne l’anima classica.

La pubblicazione della demo (che trovate qui) rappresenta secondo me un’ottima occasione per testare in anteprima il gioco, verificare la qualità del lavoro svolto dagli sviluppatori e capire se il remake riesce a mantenere il fascino dell’originale.

Personalmente, ritengo che The House of the Dead 2 sia uno dei migliori rail shooter mai realizzati, e se questo remake riuscirà a modernizzarlo senza snaturarlo, potrebbe rappresentare un’ottima aggiunta per tutti gli amanti del genere.