Steam lancia gli sconti sui giochi candidati ai TGA: ecco i migliori

In occasione dei The Game Awards delle scorse ore, anche Steam ha deciso di celebrare i videogiochi dell'anno lanciando delle speciali offerte dedicate ai videogiochi vincitori o nominati ai TGA nel corso dei diversi anni.

E sebbene molti dei nomi di rilievo non abbiano sconti sostanziosi (o, in alcuni casi, non sono proprio in offerta), ci sono alcuni saldi interessanti su dei giochi che vi farebbe piacere aggiungere alla vostra collezione e magari spolpare su Steam Deck.

Abbiamo gironzolato un po' tra le offerte per segnalarvi le offerte più interessanti, che potete trovare di seguito.

I migliori sconti sui giochi dei The Game Awards su Steam

Cyberpunk 2077 a 29,99€ anziché 59,99€

a 29,99€ anziché 59,99€ Street Fighter 6 a 39,59€ anziché 59,99€

a 39,59€ anziché 59,99€ Sea of Stars a 30,59€ anziché 33,99€

a 30,59€ anziché 33,99€ Hi-Fi Rush a 22,49€ anziché 29,99€

a 22,49€ anziché 29,99€ Cocoon a 18,39€ anziché 22,99€

a 18,39€ anziché 22,99€ Dredge a 18,74€ anziché 24,99€

a 18,74€ anziché 24,99€ Dead Space a 26,99€ anziché 59,99€

a 26,99€ anziché 59,99€ God of Rock a 8,99€ anziché 29,99€

a 8,99€ anziché 29,99€ EA Sports FC 24 a 34,99€ anziché 69,99€

a 34,99€ anziché 69,99€ Star Wars Jedi: Survivor a 38,49€ anziché 69,99€

a 38,49€ anziché 69,99€ Humanity a 19,79€ anziché 29,99€

a 19,79€ anziché 29,99€ Resident Evil 4 a 29,99€ anziché 59,99€

a 29,99€ anziché 59,99€ Venba a 11,99€ anziché 14,99€

a 11,99€ anziché 14,99€ A Space for the Unbound a 13,65€ anziché 19,50€

a 13,65€ anziché 19,50€ Mortal Kombat 1 a 48,99€ anziché 69,99€

a 48,99€ anziché 69,99€ Party Animals a 12,59€ anziché 17,99€

a 12,59€ anziché 17,99€ Diablo IV a 41,99€ anziché 69,99€

a 41,99€ anziché 69,99€ Stray a 18,47€ anziché 27,99€

a 18,47€ anziché 27,99€ As Dusk Falls a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Kena: Bridge of Spirits a 19,99€ anziché 39,99€

a 19,99€ anziché 39,99€ Resident Evil Village a 15,99€ anziché 39,99€

a 15,99€ anziché 39,99€ It Takes Two a 11,99€ anziché 39,99€

a 11,99€ anziché 39,99€ Hades a 12,25€ anziché 24,50€

a 12,25€ anziché 24,50€ No Man's Sky a 29,49€ anziché 58,99€

a 29,49€ anziché 58,99€ Disco Elysium: The Final Cut a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ GRIS a 3,69€ anziché 14,79€

a 3,69€ anziché 14,79€ Control: Ultimate Edition a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Devil May Cry 5 a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Red Dead Redemption 2 a 19,79€ anziché 59,99€

a 19,79€ anziché 59,99€ Celeste a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Dragon Ball FighterZ a 8,99€ anziché 59,99€

a 8,99€ anziché 59,99€ Monster Hunter World a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Hellblade a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ What Remains of Edith Finch a 4,74€ anziché 18,99€

a 4,74€ anziché 18,99€ Resident Evil VII a 7,99€ anziché 19,99€

a 7,99€ anziché 19,99€ Sid Meier's Civilization VI a 5,99€ anziché 59,99€

a 5,99€ anziché 59,99€ The Witcher 3: Wild Hunt a 7,49€ anziché 29,59€

a 7,49€ anziché 29,59€ DOOM a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Ori and the Blind Forest: Definitive Edition a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Her Story a 1,95€ anziché 9,75€

a 1,95€ anziché 9,75€ Dragon Age: Inquisition a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ GTA V a 9,24€ anziché 39,98€

A suo modo, anche Valve è stata protagonista durante i The Game Awards, avendo ripetuto l'iniziativa che permetteva ad alcuni fortunati spettatori di portare a casa una Steam Deck. Quest'anno si trattava però della nuova e migliorata Steam Deck OLED, lanciata sul mercato da poche settimane e di cui vi abbiamo riferito tutti i dettagli.

Per approfondire la conoscenza con il modello originale vi raccomandiamo la nostra video recensione, pensata per i giocatori che arrivano dal mondo console e non si sentono troppo agili nel mondo PC: Steam Deck può comunque essere un'opzione anche per loro?