Steam Deck gratis ai The Game Awards 2023? Geoff Keighley ci scherza su

I The Game Awards 2023 stanno arrivando e, come sempre, partono anche una serie di iniziative collaterali che vanno ad impreziosire l'evento, come i saldi di Steam e la probabilità di vincere un Steam Deck gratis.

Lo scorso anno lo show di Geoff Keighley aveva dato la possibilità ai giocatori di vincere la console portatile di Valve, creando un incentivo decisamente goloso per seguire i The Game Awards 2023 e fare le ore piccole, almeno in Italia. La casa di Half-Life e Portal decise di offrire in regalo una Steam Deck da 512GB al minuto agli spettatori dello show.

E mentre arrivano i primi leak dei primi giochi che potrebbero essere mostrati all'interno della serie di annunci dell'evento, sempre il solito Geoff Keighley lancia i saldi di Steam a tema e stuzzica i fan sulla possibilità di vincere anche quest'anno una Steam Deck.

Dopo una prima occhiata ai saldi di Steam, che comprendono tutti i videogiochi nominati ai The Game Awards 2023 ma anche delle altre edizioni che potete acquistare in sconto su questa pagina, Keighley ha nominato anche Steam Deck: «e se cercate novità sugli Steam Decks...rimanete sintonizzati.».

Chissà che, nelle prossime ore, non venga rinnovata l'ottima collaborazione tra Valve e Geoff Keighley e venga riproposta Steam Deck in regalo.

Un eventualità che potrebbe arrivare con un tempismo ottimo, vista l'uscita del nuovo modello della console con schermo OLED che, con pochissima sorpresa, è già andata soldout una volta messa in vendita e riceverla gratis potrebbe essere un modo per ottenerla con facilità.

