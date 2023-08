Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di agosto

Microsoft ha finalmente l'elenco dei giochi gratis che verranno aggiunti al catalogo del suo servizio di gaming on demand di Xbox Game Pass per la prima metà di agosto.

Tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) sanno che ogni inizio mese la Casa di Redmond annuncia novità.

Advertisement

Innanzitutto da questo momento è tornato disponibile gratis sul catalogo di Xbox Game Pass l'eccellente Celeste, un ottimo indie da non lasciarvi scappare.

Come riportato su Xbox Wire, si tratta di una prima ondata realmente interessante, che include infatti sei diversi giochi che saranno scaricabili gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio.

Oltre a Celeste, degni di nota sono sicuramente Limbo ed Everspace 2, senza nulla togliere anche a Broforce Forever.

Ecco, poco sotto, trovate l'elenco delle novità annunciate per agosto con data di rilascio e piattaforme di riferimento:

Celeste (Cloud, Console, e PC) – 1 agosto

(Cloud, Console, e PC) – 1 agosto A Short Hike (Cloud, Console, e PC) – 3 agosto

(Cloud, Console, e PC) – 3 agosto Broforce Forever (Cloud, Console, e PC) – 8 agosto

(Cloud, Console, e PC) – 8 agosto Limbo (Cloud, Console, e PC) – 9 agosto

(Cloud, Console, e PC) – 9 agosto Airborne Kingdom (Cloud, Console, e PC) – 10 agosto

(Cloud, Console, e PC) – 10 agosto Everspace 2 (Cloud e Xbox Series X|S) – 15 agosto

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che questi non sono gli unici omaggi gratuiti che gli abbonati possono scaricare: da pochi giorni sono infatti ufficialmente disponibili gli ultimi giochi gratis offerti da Games With Gold, prima che il servizio venga ufficialmente chiuso.

Ma non solo: sulle console Xbox è infatti in dirittura arrivo una nuova dashboard per la nostra schermata home (ecco le notivà), anche se i cambiamenti non sembrerebbero essere stati apprezzati da tutti gli utenti.

Infine, da oggi 1 agosto sono infatti disponibili tantissime offerte imperdibili a tema Xbox, divise tra esclusive Promozioni Gold e nuove promozioni valide per tutti gli utenti: eccole, nel dettaglio, se volete saperne di più.