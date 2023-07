Steam è il paradiso degli amanti degli stealth, in questo momento

Da qualche ora, il catalogo digitale Steam ha lanciato sulle sue pagine un festival molto caro a chi ama i videogiochi dove la furtività è tutto: l'iniziativa è infatti battezzata come Festival dei giochi Stealth e, come suggerisce il nome, vi permetterà di destreggiarvi tra numerosi tagli di prezzo dedicati proprio a questa amata nicchia di videogame.

I nomi, come noterete a questo indirizzo sullo store, coinvolgono sia stealth puri, come ad esempio la saga Hitman, sia altri franchise che hanno accolto le meccaniche furtive come parte della loro natura, ma che non si concentrano esclusivamente su quelle.

È un discorso che affrontammo in un approfondimento qualche tempo fa, in cui ragionavamo di come le dinamiche stealth siano diventate più un tipo di meccanica, oggi, che un genere a tutto tondo di per sé – probabilmente difficile da vendere, almeno nel panorama degli AAA.

Harvey Smith, ad esempio (Dishonored, Deus Ex) disse che molti giocatori percepiscono le meccaniche stealth come «un castigo», per come costringono a rallentare i ritmi.

Se voi (come chi scrive, ndr) non siete tra coloro che ritengono lo stealth un castigo, ma anzi un tipo di gameplay intrigante che stimola dando grande soddisfazione, abbiamo fatto un giro tra i saldi per segnalarvi i migliori giochi stealth in sconto. Abbiamo anche appuntato tra parentesi la compatibilità con Steam Deck – anche se molti, come noterete, purtroppo non sono supportati dalla handheld di casa Valve.

I migliori giochi in saldo al Festival degli Stealth

Hitman: World of Assassination a 34,99€ anziché 69,99€ (Verificato)

a 34,99€ anziché 69,99€ (Verificato) Assassin's Creed Valhalla a 14,99€ anziché 59,99€ (Giocabile)

a 14,99€ anziché 59,99€ (Giocabile) Sniper Elite 5 a 16,99€ anziché 49,99€ (Non supportato)

a 16,99€ anziché 49,99€ (Non supportato) Watch Dogs Legion a 8,99€ anziché 59,99€ (Non supportato)

a 8,99€ anziché 59,99€ (Non supportato) Little Nightmares II a 9,89€ anziché 29,99€ (Verificato)

a 9,89€ anziché 29,99€ (Verificato) Batman: Arkham Knight a 3,99€ anziché 19,99€ (Non supportato)

a 3,99€ anziché 19,99€ (Non supportato) Rainbow Six Siege a 7,99€ anziché 19,99€ (Non supportato)

a 7,99€ anziché 19,99€ (Non supportato) Shadows of Doubt a 15,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 15,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Thief a 2,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 2,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Deus Ex: Mankind Divided a 4,49€ anziché 29,99€ (Giocabile)

a 4,49€ anziché 29,99€ (Giocabile) Weird West a 9,99€ anziché 39,99€ (Giocabile)

a 9,99€ anziché 39,99€ (Giocabile) Aragami a 2,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 2,99€ anziché 19,99€ (Verificato) Splinter Cell a 1,24€ anziché 4,99€ (Giocabile)

a 1,24€ anziché 4,99€ (Giocabile) Deus Ex: GOTY a 0,97€ anziché 6,99€ (Giocabile)

a 0,97€ anziché 6,99€ (Giocabile) A Plague Tale: Innocence a 7,99€ anziché 39,99€ (Verificato)

Gli sconti rimarranno in essere fino alle ore 19 italiane del 31 luglio prossimo, quindi avete ancora tutto il weekend per valutare in quale avventure tuffarvi.