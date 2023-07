Steam vi regala altri 4 giochi gratis, a tema horror

Steam continua a offrirvi giochi gratis da provare senza spendere un singolo euro, come quelli che vi elenchiamo di seguito.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza da un'altra serie di chicche, disponibili sempre in forma gratuita.

Senza contare anche che di recente vi abbiamo segnalato un gioco gratis che è praticamente Pokémon su PC.

Nelle ultime ore sono infatti sbarcati su Steam altri 4 titoli gratuiti (via GamingBible).

It is Just A Story (lo trovate qui) è un gioco basato su un horror post-apocalittico e di sopravvivenza, arricchito da jumpscare e narrazione.

Reaper's Isle (a questo indirizzo) è invece un gioco horror open-world e stealth in cui saremo chiamati a cercare la nostra figlia scomparsa evitando pericolose creature fantasma su un'isola misteriosa.

COVID 23: Test Labs (qui) ci immergerà in misteriosi laboratori, chiamati a recuperare prove vitali e salvate i sopravvissuti, il tutto mentre combatteremo anche contro creature mutate.

Five Nights At Smog's (a questo link) ci farà vivere un terrorizzante turno di guardia notturno in una poutinerie di New York.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

