Steam, è il momento di altri 6 giochi gratis

Steam continua a proporre vari giochi gratis da fare provare gratis all'utenza, come quelli che vi elenchiamo di seguito.

La notizia arriva a poche ore di distanza da un altro pacchetto tutto da giocare, sempre in forma gratuita.

Senza contare che, sempre pochi giorni fa, vi abbiamo segnalato un gioco gratis che è praticamente Pokémon su PC.

Ora, nelle ultime giornate sono sbarcati su Steam un sacco di nuovi titoli gratuiti (via GamingBible).

Il primo è Divided Skies, un gioco d'avventura di volo per giocatore singolo in cui si impersona Kyra, un membro della banda Nandaka, che porta a termine pericolose missioni di trasporto di tecnologia illegale. Lo trovate qui.

A seguire, troviamo Raw Nerve, un racing psichedelico in cui salti, traversate e salite tortuose la fanno da padrone, e potete giocarci qui.

In S.P.L.I.C.E.D, invece, i giocatori assumeranno il ruolo di una donna volitiva determinata a sfidare la tirannia del capo mafia Jiaolong e a liberare Chinatown dall'oppressore, in un'avventura d'azione a scorrimento laterale in 3D con un tocco di Metroidvania, e lo trovate qui.

Troviamo poi Snotty's Sewer, un horror in soggettiva che ci farà fare la spiacevole conoscenza dell'inquietante Mr Snotty. Potete giocarci qui.

A Bad Day for a Hangover è invece una strana avventura in cui ci risveglieremo coi peggiori postumi di una sbornia all'interno di un bunker nucleare e con le scorte in esaurimento. Lo trovate qui.

Infine, Galactic Grinder è un gioco di skateboard a scorrimento laterale 2.5D, in cui il giocatore si muove attraverso diversi pianeti eseguendo trick per guadagnare punti e ottenere il miglior risultato possibile. Lo potete giocare qui.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

