Starfield sta già crollando: gli utenti "scappano" su Fallout 76

Sembra che l'effetto Starfield stia già arrivando alla fine: l'ultima fatica di Bethesda ha ottenuto ottimi risultati di vendita, ma non sembra essere riuscita a mantenere vivo a lungo l'entusiasmo della community.

Il gioco di ruolo fantascientifico, disponibile gratuitamente anche su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), era una delle produzioni più attese di tutto il 2023, essendo non solo la prima nuova IP sviluppata da Bethesda, ma anche l'esclusiva su cui Xbox sembrava aver puntato praticamente tutto per quest'anno.

E c'è da dire che lo scorso mese era riuscito a dominare le classifiche di vendita ugualmente, pur essendo disponibile "gratis" con il servizio in abbonamento: sfortunatamente, pare che non si possa dire lo stesso per il mese di ottobre.

Sono arrivate infatti molte critiche dai fan su Steam, al punto da rendere Starfield il "peggior gioco Bethesda" presente sullo store: forse è proprio per questa nuova reputazione negativa che l'RPG Sci-Fi sta faticando a mantenere le giuste vendite.

Come segnalato da PCGamesN, le vendite per il mese di ottobre su Steam sono nettamente crollate, soprattutto nel territorio americano: questa settimana, Starfield è infatti sceso di ben 31 posizioni nella classifica, arrivando allo slot numero 50.

In compenso, pare che gli ex fan di Starfield stiano "scappando" su Fallout 76, altra produzione di Bethesda precedentemente criticata ferocemente al lancio, ma che questa settimana è salita di ben 46 posizioni in classifica e arrivando al 38esimo posto.

Pochi giorni fa vi avevamo anche segnalato come diversi fan non riuscissero perfino ad arrivare alla fine del gioco perché, annoiati, smettevano semplicemente di giocarci, contribuendo alle recensioni negative.

Un trend, insomma, che confermerebbe per l'ennesima volta come l'ultima esclusiva Xbox non stia convincendo pienamente tutti: vedremo se nelle prossime settimane il trend sarà confermato o se riuscirà a risollevarsi. Per il momento, è un campanello d'allarme che non andrebbe ignorato.