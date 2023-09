Starfield è il peggior gioco di sempre di Bethesda, per i fan su Steam

La galassia di Starfield ha già conquistato milioni di giocatori, segnando primati davvero importanti per Bethesda: come vi avevamo raccontato nelle scorse giornate, si è rivelato infatti il lancio più importante di sempre per l'editore.

Un risultato reso possibile anche grazie al supporto di Xbox e la relativa inclusione sull'abbonamento Game Pass al day one (lo trovate su Amazon), che ha consentito a tantissimi giocatori di provarlo anche senza alcun costo aggiuntivo.

Sembra però che, nonostante un lancio sicuramente impressionante, non tutte le aspettative degli utenti siano state soddisfatte pienamente, portando a quello che è a tutti gli effetti un nuovo record per Bethesda. Negativo, si intende, ma pur sempre un record.

Come segnalato da TheGamer, Starfield è infatti diventato il peggior gioco Bethesda su Steam, stando alle recensioni degli utenti: il precedente risultato meno positivo era stato ottenuto da Fallout 76, battuto proprio nelle scorse ore dal nuovo "galattico" gioco di ruolo.

Sia chiaro, ciò non significa che la valutazione complessiva sia necessariamente negativa: nel momento in cui scriviamo questo articolo, la pagina ufficiale segnala infatti il 75% di recensioni positive, corrispondenti a una valutazione "Perlopiù positiva".

Va comunque detto che per un titolo tripla-A con queste aspettative è davvero difficile non riuscire a ottenere valutazioni più elevate, segno che evidentemente l'ultima fatica di Bethesda non sembra riuscita a convincere pienamente il grande pubblico.

Vedremo se i prossimi aggiornamenti, come l'ultima patch rilasciata nella scorsa giornata, riusciranno a conquistare i fan e aumentare le valutazioni complessive, fermo restando che, vale la pena di ribadirlo, si tratta comunque di un rating positivo. Ma comunque molto inferiore rispetto alle aspettative iniziali.

Tra le critiche manifestate dalla community c'è anche l'assenza del viaggio spaziale: fortunatamente, i fan hanno anche creato una mod appositamente per questo scopo, consentendoci finalmente di spostarci da un pianeta a un altro in modo automatico.