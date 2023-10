Starfield sta dominando le classifiche di vendite, anche senza Game Pass

Starfield è stato inevitabilmente la prova del nove per Xbox Game Pass e Microsoft. Cosa succede se una esclusiva tripla-A viene lanciata all'interno di un catalogo in abbonamento? Venderà abbastanza?

Perché sebbene il titolo Bethesda sia stato chiaramente venduto in edizione fisica (lo trovate anche su Amazon), è indubbio che grazie all'inclusione all'interno di Xbox Game Pass abbia guadagnato una certa notorietà.

C'è chi ci sta giocando tantissimo in ogni caso, scoprendo dei segreti su segreti anche dopo 200 ore di gioco trascorse dall'inizio dell'avventura.

Starfield ha avuto una dedizione completa da parte di molti giocatori, che hanno trascorso molto tempo a cercare di diventare i Re della Carta Igienica, letteralmente.

Dedizione che passa anche dall'acquisto di copie del gioco, talmente tante da rendere il titolo Bethesda il gioco più venduto di settembre.

Come riporta VGC, infatti, Starfield domina le classifiche del mese scorso.

Il kolossal di Bethesda ha tenuto testa a titoli come Mortal Kombat 1, che ha debuttato al secondo posto ed è diventato l'ottavo gioco più venduto del 2023 da inizio anno .

Starfield è il settimo gioco più venduto del 2023 da inizio anno in base alle vendite in dollari del mese di lancio, che sono state le più alte su PC. Tutto questo, lo ribadiamo, relativamente solo ai videogiochi venduti a prezzo pieno, in edizione fisica o digitale.

Sebbene ci siano giocatori che dichiarano di annoiarsi presto con il titolo di Bethesda, arrivando ad abbandonarlo presto, è indubbio che almeno abbia convinto o almeno incuriosito molti giocatori che l'hanno comprato.

Un successo simile è stato registrato da Lies of P che, pur essendo multipiattaforma, è stato lanciato allo stesso modo su Xbox Game Pass in maniera gratuita dal lancio, proprio come Starfield.

Se volete recuperare il titolo Bethesda vi consigliamo di recuperare la nostra recensione, così da capire se la produzione possa fare al caso vostro.