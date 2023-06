Starfield, spuntano nuove foto per il controller Xbox a tema

Dopo i primi dubbi, delle nuove foto del controller Xbox a tema Starfield spuntano in rete, con tanto di confezione e prezzo plausibile.

Non sarebbe di certo il primo controller speciale che viene prodotto per la console, anzi, perché come potete vedere su Amazon ce ne sono molte.

Advertisement

Alcuni progetti relativi alle periferiche di Xbox arrivano anche dal futuro, come quelli emersi di recente per alcuni controller in divenire.

Relativamente a Starfield, già una volta era emerso un leak relativo al controller, e quello odierno convince sempre di più sulla sua esistenza.

Sono infatti emerse delle foto su Twitter che mostrano la scatola del controller, insieme ad altre informazioni relative ad esso.

Il controller, presentato con il nome in codice "Ogden", sarà venduto presumibilmente a $80, ovvero il prezzo a cui soliamente vengono commercializzate delle edizioni speciali simili.

E non solo, perché verrà messo sul mercato anche un headset sempre a tema, al prezzo di $125 con il nome in codice "Orren".

A questo punto non resta che attendere un reveal ufficiale del controller, visto che le foto sono decisamente realistiche ed è più che lecito pensare che Xbox possa voler produrre un pad dedicato al suo videogioco più importante.

D'altronde, se è stato prodotto addirittura un controller ecologico, riciclato da parti di altri pad, non vediamo perché non sia possibile vederne uno di Starfield.

Che vedremo anche presto, visto che Xbox ha promesso tantissimo gameplay nel nuovo evento ufficiale.

Quello che seguirà l'avvenimento principale della casa di Redmond, in cui ci saranno tantissimi annunci ma, a quanto pare, non quello di Fable. Oppure sì, perché le parole di Aaron Greenberg non sono chiarissime.