Starfield si aggiorna con feature fondamentali come il pulsante "mangia" (e non solo)

Continuano agli aggiornamenti di Starfield, con la prossima patch che introduce tantissime novità come l'atteso supporto al DLSS di Nvidia ma soprattutto il pulsante "mangia", tra gli altri.

Il titolo di Bethesda, che trovate anche in edizione fisica su Amazon, avrà senz'altro la sua lunghissima serie di aggiornamenti nella sua altrettanto lunga vita.

Ci sono infatti molti bug, tanto per dirne una, tra cui dei problemi che Bethesda eredita addirittura da Fallout 4. Serie alla quale Starfield poteva essere collegato per altro, perché Bethesda ha pensato ad un certo punto di renderlo un sequel.

Le prossime novità saranno molto corpose tra aggiornamenti alla qualità della vita e l'inserimento di feature tecniche molto importante, come svelato su Steam.

«Questo è un gioco che supporteremo per anni e anni a venire», dichiara Bethesda in un post sulla piattaforma di Valve, continuando:

«Anche se non riusciamo a soddisfare le vostre richieste immediatamente, ci piacerebbe farlo in futuro, come per le mappe delle città. Inizialmente la nostra priorità è garantire che tutti i principali bug bloccanti o problemi di stabilità vengano risolti e aggiungere funzionalità di qualità della vita che molti richiedono.»