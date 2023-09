Starfield, per il supporto ufficiale alle mod su Xbox ci vorrà tempo

I giochi Bethesda sono famosi per il loro pieno supporto alle mod, al punto che lo stesso studio di sviluppo ha ormai deciso da tempo di supportarle pienamente con tool e store ufficiali: il team di Todd Howard ha intenzione di fare la stessa identica procedura con Starfield, ma sfortunatamente bisognerà avere ancora pazienza.

L'ultimo RPG di Bethesda (potete provarlo con Xbox Game Pass, disponibile su Amazon) è infatti molto più ambizioso rispetto ai precedenti lavori e richiederà un nuovo strumento più avanzato per poter realizzare mod pienamente compatibili: si tratta del Creation Kit 2, evoluzione del primo kit utilizzato con successo su Skyrim e Fallout 4.

Il lancio di questo strumento permetterà anche il debutto dell'apposito Creation Club, lo store per scaricare e acquistare mod aggiuntive supportate da Bethesda: una funzionalità particolarmente utile per i fan Xbox, dato che permetterà di utilizzarle anche su console.

In un'intervista rilasciata a Famitsu (via Destructoid), Todd Howard ha però chiarito che il lancio richiederà ancora del tempo: al momento l'uscita del Creation Kit 2 per Starfield è infatti prevista per un generico 2024, senza alcuna ulteriore indicazione aggiuntiva.

C'è da dire che la notizia non è probabilmente così sorprendente per i fan storici: Bethesda non ha mai rilasciato i Creation Kit specifici in contemporanea con il day-one di un titolo, ma ha sempre lasciato aspettare qualche mese.

Per Skyrim fu necessario attendere febbraio 2012, mentre per Fallout 4 il Kit fu reso disponibile ad aprile 2016: in entrambi i casi, i giochi di ruolo uscirono nel novembre dell'anno precedente.

Tenendo conto di questi precedenti, e tenendo a mente che Bethesda ha già chiarito che bisognerà aspettare almeno il 2024, è probabile che i fan dovranno attendere ancora dai 4 ai 6 mesi prima di vedere le mod su Xbox, con tempi che però potrebbero addirittura allungarsi ulteriormente.

Ovviamente non è necessario attendere l'uscita per poter creare e installare le mod di Starfield su PC — tant'è vero che ne esistono già oltre 600 — ma l'uscita del Creation Kit 2 garantirà il pieno supporto a Xbox e faciliterà comunque il lavoro dei creatori di contenuti aggiuntivi.

Ricordiamo che il lancio di Starfield è stato il migliore di sempre per Bethesda, ottenendo già record incredibili al lancio. L'ultimo di questi è stato testimoniato anche da Steam, battendo il picco di giocatori di Skyrim.