Starfield, c'è un nuovo bug che arriva diretto da Fallout 4

Starfield è arrivato e, nonostante una pulizia generale del gioco, Bethesda ci ha abituati a produzioni con un serie di bug come quello più recente che impedisce alle armi di sparare.

L'avventura spaziale di Bethesda (che trovate su Amazon) ha anche dei momenti in cui l'azione la fa da padrona e non poter sparare è un bel problema.

Anche per motivi come questo le valutazioni generali degli utenti sono crollate su Steam, oltre ai soliti review bomber che immancabilmente assaltano i giochi del momento.

Anche perché Starfield si porta dietro questo bug da Fallout 4, e molti fan non sono ovviamente felici di questa cosa.

Come riporta The Gamer, infatti, alcuni giocatori hanno raccontato di aver visto le proprie armi bloccarsi anche nel momento del bisogno.

Fortunatamente la soluzione per questo bug è la stessa che funzionò all'epoca di Fallout 4, e può essere impiegata anche in questo caso.

Per motivi non meglio noti bisogna personalizzare il proprio personaggio per poter far funzionare nuovamente le armi.

Su PC è possibile cambiare il sesso del personaggio tramite i comandi della console o aprendo la schermata di personalizzazione digitando "showlooksmenu player 2". Per i giocatori su console purtroppo non esiste alcuna soluzione, quindi l'unico modo è visitare una Clinica di potenziamento in gioco e spendere 500 crediti.

Questo bug non è mai stato pienamente risolto in Fallout 4 ma la speranza è che possa essere risolto almeno stavolta in Starfield.

Chissà se arriverà prima Bethesda o arriveranno prima i modder, che dal prossimo anno avranno anche il supporto ufficiale. Oppure il gruppo di persone che ha già creato un remake di Starfield, che magari troverà il modo di risolvere questo bug.

In queste ore abbiamo aggiornato anche la nostra recensione di Starfield, con altre valutazioni e il voto finale: la trovate qui.