Starfield avrebbe potuto essere collegato a Fallout, davvero

Nella nostra recensione (ora con tanto di voto finale e video dettagliato) vi abbiamo infatti spiegato cosa va e cosa non va nel nuovo progetto dagli autori di Skyrim.

Ora, come riportato anche da The Gamer, Bethesda avrebbe considerato di ambientare Starfield nell'universo di Fallout a un certo punto dello sviluppo.

In un'intervista al Washington Post, Todd Howard ha rivelato che il team aveva parlato di collegare i due giochi, ma che, come "centinaia" di altri piani, l'idea non ha funzionato.

Se Bethesda avesse portato il tutto al di là della mera discussione e avesse iniziato a unire i mondi di Fallout e Starfield, l'intera storia sarebbe cambiata.

In Starfield, la Terra è un relitto fumante a causa della Propulsione Gravitazionale che permette alle navi di attraversare le galassie in pochi secondi. Il suo sviluppo ha distrutto l'atmosfera, costringendo un esodo di massa della popolazione umana verso le stelle inesplorate.

Il prezzo da pagare per la colonizzazione intergalattica è stata la nostra casa, ma per mettere in relazione questo con Fallout ci sarebbe voluto un bel po' di lavoro.

In Fallout, ad esempio, il pianeta è diviso in fazioni più concentrate sulla sopravvivenza, e solo alcune - come la Fratellanza d'Acciaio - conservano le vecchie conoscenze e tecnologie.

Permettere ai sopravvissuti a un'apocalisse nucleare di inventare i viaggi interstellari sarebbe stata sicuramente un'impresa, ed è per questo che Bethesda ha scelto di non unire i due universi narrativi.

