Starfield, scoperta una feature "nascosta" dopo 220 ore

Starfield è indubbiamente un gioco particolarmente corposo e ricco di feature, ma allo stesso tempo non è nemmeno il titolo più accessibile sviluppato da Bethesda: per questo motivo, capita spesso che i giocatori rimangano confusi riguardo alcune abilità sbloccabili, o perfino per la stessa navigazione della galassia.

L'ultima fatica spaziale di Todd Howard e soci resta comunque un ottimo biglietto da visita per Xbox Game Pass (lo trovate ), portando diversi utenti abbonati a provarlo e rimanere conquistati dalla galassia che Bethesda ha costruito.

Una produzione così immensa che alcuni fan stanno scoprendo solo ora diverse feature dopo tantissime ore di gioco: come riportato da TheGamer, un giocatore ha scoperto solo dopo 220 ore che un'abilità in particolare può essere utilizzata per aprire qualunque tipo di serratura o cassaforte.

Se sbloccherete infatti l'abilità "manipolazione" e la potenzierete adeguatamente, a un certo punto sarete in grado di utilizzarla per costringere gli NPC di Starfield ad aprire per voi qualunque contenuto desideriate, dandovi accesso a oggetti preziosi molto facilmente.

In seguito alla segnalazione dell'utente Reddit Sea-Charge-3132, anche altri fan hanno segnalato di aver appreso solo grazie a questo video che è effettivamente possibile utilizzare la manipolazione anche per questo scopo.

Va detto infatti che Starfield non è sempre particolarmente chiaro nel dare spiegazioni ai suoi utenti, che spesso devono utilizzare un approccio "trial-and-error" per capire cosa possono fare oppure no.

Allo stesso tempo, non si tratta di un'abilità particolarmente popolare e non sembra essere stata sbloccata da molti utenti, contribuendo a quella che è stata una scoperta incredibile anche per chi ha giocato fin dal lancio.

Se non altro, è anche la conferma che probabilmente ci sono ancora tanti segreti di Starfield di cui ancora non siamo a conoscenza. Ad esempio, come trasportare carichi oltre i limiti effettivi delle navi.

Sappiamo però esattamente cosa aspettarci dagli oltre mille pianeti di questa galassia, dato che qualcuno molto paziente è già riuscito a visitarli tutti.

Ricordiamo che proprio pochi giorni fa è stato rilasciato un nuovo importante aggiornamento, che ha aggiunto anche lo slider FOV.