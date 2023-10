Starfield ha migliaia di pianeti, ma qualcuno li ha visitati tutti

Starfield è disponibile da diverse settimane, forte di decine e decine di pianeti esplorabili, ma a quanto pare qualcuno ha deciso di esplorarli tutti.

Il titolo targato Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate ), è infatti ricco di contenuti.

Advertisement

Ora, dopo che un modder ha rilasciato un primo pacchetto per Starfield che include texture a 8K, revisionando quasi tutti i pianeti, è il momento di scoprire che un fan si è messo in testa di visitarli e scansionarli tutti.

Come riportato anche da Twinfinite, un giocatore di Starfield incredibilmente paziente è uscito dal sentiero battuto dalla trama principale e ha fatto l'impossibile: è riuscito a esplorare completamente ogni possibile pianeta del gioco.

In sostanza, si tratta di un'impresa monumentale, visto che in genere per scandagliare completamente un pianeta fino a completarlo al 100% occorrono circa tre o quattro ore.

In particolare, l'utente di Reddit "DoomZero" ha censito 1.694 pianeti in Starfield e, secondo i suoi dati, ha impiegato circa 180 ore per portare a termine questa sfida.

Con qualche rapido calcolo, ciò equivale a nove pianeti all'ora. Per portare a casa un risultato del genere non solo il giocatore deve visitare ogni bioma di un pianeta per ottenere questo processo, ma è anche fortemente dipendente dall'RNG a causa della natura generata casualmente dell'esplorazione dei pianeti.

A parte i giganti gassosi, per i quali occorrono circa cinque secondi per un'esplorazione completa, il completamento dell'esplorazione al 100% può richiedere molto tempo e pazienza.

Imprese epiche a parte, non perdetevi anche le nostre guide sul gioco in costante aggiornamento.

Ma non solo: se giocate a Starfield e vi va di "barare" è il momento di una serie di cheat code davvero molto interessanti.

Infine, il modder Halk Hogan PL ha da poco rilasciato una versione HD del gioco base, quasi un vero e proprio remaster.