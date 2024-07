Starfield, nuovo update a sorpresa: ecco cosa cambia

Bethesda ha rilasciato una nuova patch per Starfield, un update che risolve alcuni problemi urgenti ma potrebbe bloccare alcune mod a causa di una variazione introdotta da Bethesda.

Il gioco, lanciato anche nel catalogo di titoli gratis di Xbox Game Pass (oltre che in negozi come Amazon) si aggiorna infatti regolarmente.

Advertisement

Questo, in vista anche della prima espansione ufficiale di Starfield, ossia Shattered Space, la quale non sarà l'unica novità in vista.

Come riportato sui social il nuovo aggiornamento di Starfield, di base un hotfix, mira a correggere alcuni problemi urgenti ma di fatto potrebbe anche bloccare alcune mod.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Ecco la lista delle modifiche dell'update rilasciato in queste ore:

Risolto un problema che poteva causare uno stato di non risposta quando si caricava un salvataggio con Creazioni rimosse.

Risolto un problema relativo all'apertura del Microsoft Store dopo l'utilizzo di Ripresa rapida.

Migliorato il flusso di acquisto dei crediti quando si utilizza lo store di Steam.

È stato risolto un problema estetico con i pulsanti del Creation Store quando si utilizza la modalità caratteri grandi.

(Creation Kit) Risolto un problema con l'applicazione di parole chiave alle cartelle appena create.

Bethesda ha precisato che «con l'aggiornamento odierno della CK di Starfield, stiamo anche rimuovendo la possibilità di caricare creazioni con file ini alterati, poiché alcuni file ini alterati provocano effetti più negativi rispetto ai vantaggi di questa funzionalità, come la corruzione dell'audio su Xbox.»

«Rimuovendo questa funzionalità, le Creazioni saranno in linea con il funzionamento di Skyrim. Stiamo studiando un modo per affrontare le Creazioni di Starfield attive da parte dei creatori che alterano i file ini. Vi ringraziamo tutti per la vostra pazienza e per il continuo feedback.»

Il download dell'aggiornamento di Starfield partirà in automatico una volta avviato il gioco, con collegamento Wi-Fi attivo.

Parlando del gioco, il boss Todd Howard ha commentato alcune settimane fa l'accoglienza contrastante di Starfield, suggerendo che alcune critiche sono dovute al fatto che il gioco è diverso da titoli come Fallout.

Ma non solo: uno YouTuber ha deciso di graziare Starfield di Bethesda con oltre 100 mod a tema Star Wars, trasformandolo praticamente in un gioco su The Mandalorian.