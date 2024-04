Starfield, Todd Howard svela la finestra di lancio del primo DLC

Lo scorso anno Todd Howard aveva confermato l'uscita del primo DLC ufficiale di Starfield, intitolato Shattered Space.

Al momento sappiamo ben poco di questa prima espansione del gioco di ruolo fantascientifico (lo trovate in offerta su Amazon), ma non è l'unica novità a cui Bethesda sta lavorando.

Il team di sviluppo sta infatti lavorando duramente per migliorare l'esperienza di gioco, dopo le numerose critiche arrivate dopo il lancio: proprio nelle prossime settimane dovremmo cominciare a vedere i primi aggiornamenti importanti.

In un'intervista rilasciata al canale YouTube Kinda Funny Games (via VGC), Todd Howard ha ribadito non solo che sono in lavorazione diversi aggiornamenti, ma ha finalmente svelato la finestra di lancio della prima espansione di Starfield:

«Shattered Space uscirà in autunno, ma abbiamo un altro grande aggiornamento in arrivo per Starfield».

Il game director non è voluto entrare troppo nei dettagli, ma ha anticipato che la prossima patch avrà «tantissime cose», incluso un rework delle mappe per le città.

Per quanto riguarda invece Shattered Space, al momento sappiamo soltanto che includerà una nuova storia, nuove location, nuovi strumenti e "tanto altro".

Con questa nuova intervista, Todd Howard ha dunque confermato che uscirà certamente entro la fine dell'anno nel corso della finestra autunnale, ma ovviamente in questo momento sappiamo poco altro.

Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo più informazioni su Starfield Shattered Space, sui suoi contenuti e sulla data di lancio effettiva.

Ovviamente l'augurio è che con i prossimi aggiornamenti e con l'espansione possano essere risolti tanti dei problemi di Starfield, che sembrerebbero essere stati causati da uno sviluppo fatto in fretta e furia.

Eppure, prima del lancio in pochi avrebbero potuto pronosticare reazioni di questo tipo: basta ricordare che perfino gli autori di Baldur's Gate 3 "temevano" l'ultima produzione di Bethesda. Vedremo se riuscirà a riprendersi, come tanti altri giochi dell'ultimo periodo.