Starfield, qualcuno l'ha trasformato nel gioco che non avremo mai

Bethesda ha rilasciato da tempo il suo Starfield, sebbene in questi mesi i fan lo hanno migliorato in ogni dove.

Il gioco, lanciato anche nel catalogo di titoli gratis di Xbox Game Pass (oltre che sugli store come Amazon) non ha infatti lasciato il segno come previsto.

Vero anche che Starfield sta per ricevere la sua prima espansione ufficiale, visto che il DLC Shattered Space uscirà il prossimo autunno, oltre ad altre novità niente male.

Ora, come riportato anche da IGN US, uno YouTuber ha deciso di graziare Starfield di Bethesda con oltre 100 mod a tema Star Wars, trasformandolo praticamente in un gioco su The Mandalorian.

Tale "DeityVengy" ha usato il potere delle mod (e non della Forza) per trasformare Starfield in un gioco dall'aspetto fantastico, con la tuta mandaloriana che sostituisce il modello del personaggio principale.

Ma non solo: troviamo alieni, armi, personaggi e unità provenienti da una "galassia lontana lontana", oltre anche a un HUD a tema Star Wars per rendere Starfield ancora più verosimile.

Per quanto riguarda il gameplay, nel video poco sopra vediamo un combattimento con un AT-ST e molto altro ancora. Il movimento del jetpack e la visuale si prestano molto bene a ricreare l'atmosfera della serie TV.

DeityVengy ha dichiarato di aver aggiunto praticamente ogni singola mod di Star Wars a Starfield come base, per poi iniziare a fare modifiche personalizzate, per un risultato finale davvero notevole.

Ricordiamo del resto che lo scorso febbraio EA ha annunciato la cancellazione di un FPS di Star Wars in fase di sviluppo, che si diceva avesse come protagonista proprio un mandaloriano.

Vero anche che Electronic Arts ha in cantiere diversi videogiochi dedicati al franchise, tra cui Star Wars: Jedi 3 e un gioco di strategia che parrebbe legato a Total War (ma nessun videogioco mandaloriano in lavorazione, spiacenti).