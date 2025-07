Dopo mesi di silenzio quasi totale riguardo al futuro di Starfield, lo studio di sviluppo ha finalmente rilasciato una dichiarazione che, seppur concisa e priva di dettagli concreti, rappresenta un tentativo di rassicurare i fan sempre più frustrati: Bethesda ha di fatto promesso di non aver ancora gettato la spugna sul suo gioco di ruolo sci-fi.

La vera e propria spaccatura e mancanza di fiducia della community si è verificata durante l'Xbox Games Showcase dello scorso giugno: sebbene fossero presenti tante altre produzioni di casa Bethesda, di Starfield non si era vista neanche l'ombra, nonostante fosse stato promesso un supporto lungo numerosi anni.

La risposta di Bethesda è arrivata attraverso un post su Steam che accompagna l'aggiornamento 1.15.222, attualmente in fase beta e che non introdurà particolari migliorie, ma che allo stesso tempo anticipa che gli sviluppatori non hanno ancora mollato la presa (via IGN USA).

«Guardando al futuro, stiamo continuando a lavorare sui prossimi aggiornamenti e condivideremo maggiori dettagli sulle cose entusiasmanti che abbiamo pianificato per Starfield nei prossimi mesi».

Il peso delle aspettative non soddisfatte

L'assenza di roadmap dettagliate o annunci concreti durante eventi di rilievo come il già citato Games Showcase suggerisce che lo studio stia ancora definendo le priorità per il futuro del gioco, provando a capire come risollevare la situazione per un titolo che, pubblicizzato come punta di diamante del catalogo Xbox, oggi è finito quasi nel dimenticatoio (non a caso, ora potete acquistarlo a prezzi molto ridotti su Amazon).

In ogni caso, la community di Starfield attende risposte concrete su questioni fondamentali: quando arriverà la seconda espansione promessa dal team di sviluppo, se il gioco approderà su PlayStation 5 seguendo l'esempio di Forza Horizon 5 — e negli scorsi mesi sono arrivati numerosi indizi in tal senso — e quale sarà effettivamente la strategia a lungo termine per questo ambizioso progetto spaziale, non partito nel migliore dei modi.

Bethesda dovrà dimostrare di essere in grado di trasformare le «cose entusiasmanti» promesse nel breve comunicato in contenuti tangibili che possano riconquistare la fiducia di una fanbase sempre più scettica: staremo a vedere se il gioco di ruolo spaziale riuscirà a guadagnare nuovamente credibilità, magari aiutato proprio da un lancio sulle console PS5.

Terremo naturalmente d'occhio la situazione: sulle nostre pagine vi informeremo tempestivamente con tutte le ultime novità in tal senso, augurandoci che ci siano davvero contenuti di spessore all'orizzonte.