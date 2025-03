Starfield PS5 sarebbe vicino, ma con brutte notizie su Halo

L'espansione multipiattaforma di Xbox continua a generare dibattiti e speculazioni, con particolare attenzione al futuro di Starfield su PlayStation 5.

Mentre Microsoft ha già confermato l'arrivo di diversi titoli su piattaforme rivali, il recente RPG spaziale di Bethesda (che trovate su Amazon) resta ancora confinato nell'ecosistema Xbox e PC.

Secondo recenti dichiarazioni di insider del settore, però, la strategia originale prevedeva tempistiche ben diverse, con piani apparentemente modificati in corso d'opera che hanno ritardato l'approdo del gioco sulla console Sony.

Durante un intervento al podcast "The Xbox Two", Tom Warren, editor di The Verge, ha rivelato informazioni sorprendenti: Starfield avrebbe dovuto debuttare su PS5 in concomitanza con l'espansione Shattered Space, lanciata a settembre 2024.

«Inizialmente avevano pianificato di farlo con quell'espansione, poi non so cosa sia successo,» ha affermato Warren.

Con una seconda espansione prevista entro fine anno, secondo quanto anticipato da Todd Howard, cresce la possibilità che questa possa coincidere con il lancio PS5, considerando che Warren ha aggiunto: «Ci stanno lavorando da un po', quindi dovrebbe essere pronto».

Le rivelazioni di Warren non si sono limitate a Starfield, ma hanno toccato anche un'altra icona Xbox: la saga di Halo. Contrariamente alle voci che davano per certa l'arrivo della Master Chief Collection completa su Switch e PS5, la situazione potrebbe essere più complessa.

«Non so se sarà la collezione,» ha precisato Warren, per poi aggiungere, quando sollecitato se non sarebbe stata la collezione nella sua forma attuale: «Non penserei a tutti i giochi», limitandosi poi a dire che questo è «probabilmente il massimo che posso dire al riguardo».

Il panorama delle esclusive Xbox in transito verso altre piattaforme si è comunque già delineato con chiarezza per i prossimi mesi. Titoli come Indiana Jones e L'Antico Cerchio, Forza Horizon 5 e DOOM: The Dark Ages arriveranno su PlayStation, seguendo le orme di Hi-Fi Rush, Grounded, Pentiment e Sea of Thieves, i primi a rompere la barriera dell'esclusività.

La trasformazione della strategia Xbox, da ecosistema chiuso a piattaforma di contenuti distribuiti su più sistemi, continua quindi a prendere forma, ridefinendo le dinamiche competitive del mercato e le aspettative dei giocatori, indipendentemente dalla console di riferimento.