Il fine settimana più "bollente" dell'anno sta per avviarsi verso la sua naturale conclusione, grazie all'immancabile appuntamento con Xbox Games Showcase 2025.

L'evento di casa Microsoft ci accompagnerà a scoprire tantissimi tra i videogiochi più attesi sulle console Xbox e non solo, con un focus in particolare sulle novità in arrivo su Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Un appuntamento che si preannuncia particolarmente longevo e che seguiremo insieme a voi in tempo reale: potrete aggiornare costantemente questo recap per trovare tutti gli ultimi annunci provenienti dallo show, insieme ai rispettivi trailer non appena disponibili.

Qui sopra potrete trovare la replica completa dell'evento, mentre di seguito troverete tutti i reveal dell'Xbox Games Showcase 2025 in tempo reale.

The Outer Worlds 2

Si inizia subito con quello che sarà uno dei piatti forti della serata: The Outer Worlds 2 è il primo gioco dell'Xbox Games Showcase, in maniera decisamente coerente considerando che avrà uno show dedicato a fine evento.

Un nuovo trailer ci mostra più da vicino il gameplay del nuovo gioco di ruolo in prima persona di Obsidian, che si preannuncia ancora una volta originale e carismatico, con quel tocco umoristico che non guasta mai.

Arriverà il 29 ottobre su Xbox Series X|S, PC e PS5, anche al day-one su Xbox Game Pass Ultimate.

High on Life 2

Una delle rivelazioni a sorpresa su Xbox Game Pass degli scorsi anni tornerà con un sequel ancora più fuori di testa: il secondo gioco della serata è High on Life 2, sequel che ci vedrà ancora una volta salvare l'umanità in compagnia di armi parlanti.

Arriverà questo inverno su Xbox Series X|S, PC e PS5.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Come vi avevamo già anticipato in mattinata, arriva ilt railer ufficiale di Resonance: A Plague Tale Legacy, terzo capitolo e spin-off della serie che ci vedrà vestire i panni di Sophia.

Confermata l'uscita nel 2026, su Xbox Series X|S, PC e PS5.

ROG Xbox Ally

Dopo mesi e mesi di indizi, viene svelata ufficialmente la ASUS ROG Ally brandizzata Xbox, primo vero passo di Microsoft nel mondo dei PC Handheld.

La nuova console portatile includerà un tasto per passare immediatamente all'app Xbox, ma presenterà anche controlli ispirati alle console Xbox.

La console handheld sarà disponibile in due varianti: ROG Xbox Ally X come versione più potente e ROG Xbox Ally come alternativa più economica.

Sarah Bond di Xbox conferma che sarà compatibile con tutte le app di gioco su PC, dato che sarà una piattaforma con un sistema operativo Windows.

The Blood of Dawnwalker

C'è spazio anche per un nuovo gameplay trailer di The Blood of Dawnwalker, nuovo ambizioso gioco di ruolo sviluppato dal director di The Witcher 3 e pubblicato da Bandai Namco.

In questa avventura dark fantasy faremo i conti con i vampiri, venuti per regnare sull'umanità, ma il nostro protagonista diventerà un Dawnwalker impegnato a dar loro la caccia.

Uscirà nel 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Super Meat Boy 3D

Super Meat Boy torna in un nuovo brutale platform 3D che metterà a dura prova le vostre capacità: un'avventura che promette di essere un'evoluzione del cult indie.

Super Meat Boy 3D uscirà a inizio 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 torna a mostrarsi in un nuovo spettacolare gameplay trailer action, dove non mancheranno ovviamente tantissimi litri di sangue e mutilazioni.

Ryu Hayabusa e un nuovo protagonista torneranno a far strage di demoni, con una nuova avventura targata PlatinumGames che metterà a dura prova le vostre capacità.

Arriva il 21 ottobre 2025 su Xbox Series X|S, PS5 e PC, anche su Game Pass al day-one.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti

Dopo il grande successo già ottenuto, Indiana Jones e l'Antico Cerchio torna con una nuova avventura sotto forma di contenuto aggiuntivo scaricabile.

Il leggendario archeologo esplorerà i sotterranei di Roma alla ricerca di un'antica reliquia da riportare al Vaticano, che ci preannuncia l'arrivo dei Giganti.

Il contenuto aggiuntivo L'Ordine dei Giganti arriverà ufficialmente il 4 settembre 2025, su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Beast of Reincarnation

Si mostra finalmente per la prima volta Project Bloom, il nuovo ambizioso action che omaggia il folklore giapponese sviluppato da Game Freak, autori di Pokémon.

Una produzione decisamente diversa da quelle a cui ci ha abituato questo team, che svela il suo nome ufficiale: Beast of Reincarnation arriverà nel 2026, su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Clockwork Revolution

Nuovo interessante titolo con atmosfere steampunk: un gioco di ruolo in cui saremo costretti a prendere scelte difficili, in strade dove l'anarchia regna sovrana.

Una produzione particolarmente interessante e che sembra offrire diverse opzioni ai giocatori a livello di armi e di scelte narrative.

Un aspetto interessante sarà la possibilità di viaggiare nel tempo, al punto di riscrivere la storia antica per riscrivere il futuro.

I poteri temporali potranno essere utilizzati anche durante le battaglie, per cambiare le ambientazioni a nostro vantaggio.

Clockwork Revolution arriverà... "a tempo debito". Una maniera coerente per dirci che sarà disponibile solo quando effettivamente sarà pronto.

Grounded 2

Obsidian letteralmente "on-fire", dato che sta per rilasciare il suo terzo gioco dell'anno: Grounded riceverà ufficialmente un sequel, che ci vedrà ancora una volta trasformarci in personaggi in miniatura alle prese con insetti giganti... nel nostro giardino.

Grounded 2 uscirà il 29 luglio su Xbox Series X|S e PC, anche su Xbox Game Pass al day-one.

Cronos: The New Dawn

Tempo di vedere in azione il nuovo horror di Bloober Team: Cronos The New Dawn ci vedrà sopravvivere nello spazio, con un gameplay dalle tinte action che sembra richiamare in particolar modo Dead Space.

Un trailer gameplay che preannuncia le ambizioni di questo talentuoso team di sviluppo: arriverà ad autunno 2025 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

The Elder Scrolls Online

Non poteva mancare un trailer celebrativo per l'MMO The Elder Scrolls Online, che preannuncia un nuovo evento che per la prima volta coinvolgerà tutto il server.

Seasons of the Worm Cult sarà disponibile dal 18 giugno 2025: sembra particolarmente interessante per chi si è già divertito in questo gioco multiplayer. E magari attirare qualche altro utente, con l'occasione.

Aphelion

Tempo di una nuova avventura narrativa firmata Don't Nod e ambientata nello spazio, dove la nostra protagonista si ritroverà intrappolata in un pianeta ghiacciato.

Aphelion sembra puntare molto di più sull'esplorazione e l'avventura rispetto alle precedenti opere dello studio: arriva nel 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC. Un aspetto interessante è che verrà realizzato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea.

There are no Ghosts at the Grand

Un'affascinante produzione in prima persona dove indagheremo su un mistero soprannaturale nel nostro hotel, riportando allo stesso tempo un villaggio al suo antico splendore.

Un trailer abbastanza folle e a ritmo di musica, tra gatti parlanti e spettri che si annidano nell'oscurità: There are no Ghosts at the Grand uscirà nel 2026 su Xbox Series X|S e PC, anche su Game Pass al day-one.

Age of Mythology Retold: Heavenly Spear

Il remake di Age of Mythology si aggiorna con una nuova espansione: Heavenly Spear ci permetterà di scatenare un nuovo potere divino, proveniente direttamente dal Pantheon Giapponese.

Un'aggiunta molto interessante per chi ama questo strategico con le divinità: l'espansione arriverà ad autunno 2025.

Mudang: Two Hearts

Nuovo intrigante action-thriller ambientato nelle strade sudcoreane: Mudang Two Hearts ci vedrà nei panni di un soldato nordcoreano, impegnato a scoprire la verità su un attacco terroristico che ha bloccato l'unione di Corea del Nord e del Sud.

Arriverà nel 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Planet of Lana II: Children of the Leaf

Una delle avventure più interessanti del 2023 tornerà con un sequel: Planet of Lana 2 ci svelerà cosa è accaduto dopo il finale del primo capitolo, portandoci ancora una volta a risolvere enigmi in compagnia del nostro fidato compagno "gatto" alieno.

Il sequel dovrebbe anche esplorare il background narrativo: Planet of Lana 2 Children of the Leaf uscirà un po' su tutte le piattaforme, anche su Nintendo Switch.

Fallout 76

Dopo The Elder Scrolls Online, è ora di un nuovo trailer dedicato all'altro gioco online di successo di casa Bethesda: Fallout 76 annuncia la sua nuova espansione con un trailer surreale, grazie a un misto di gameplay e un filmato in bianco e nero che richiama le pubblicità dell'epoca.

La nuova espansione ci permetterà di goderci la gioia della pesca: Gone Fishing sarà disponibile... adesso!

Solo Leveling: Arise Overdrive

Nuovo gioco ispirato dall'anime e manga di successo Solo Leveling: un action con tantissimi effetti speciali in cui l'obiettivo sarà sopravvivere, anche in compagnia di altri 3 amici con una co-op online.

Solo Leveling: Arise Overdrive uscirà nel 2026 su Xbox Series X|S, mentre gli utenti PC potranno divertirsi già da questo autunno.

Aniimo

Nuovo action RPG free-to-play che sembra un misto tra Pokémon e Genshin Impact: Aniimo ci vedrà catturare simpatiche creature in un open world con boss da sconfiggere e numerose battaglie da affrontare.

Il nuovo gioco gratis di Pawprint Studio sarà disponibile nel 2026 su Xbox Series X|S e PC.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Tony Hawk in persona ci ricorda che il remake di Pro Skater 3+4 sarà disponibile dall'11 luglio, prima di lasciarci al trailer di lancio.

Un ritorno che promette di riproporre e migliorare i grandi classici del passato, sulla scia di quanto già fatto in precedenza da Vicarious Visions con i primi due episodi.

Sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC, oltre che su Switch 2 e Switch 1 ma anche al day-one su Xbox Game Pass Ultimate.

Inoltre, già da oggi potete provare la demo gratuita!

At Fate's End

Nuovo affascinante gioco dai creatori di Spiritfarer, che promette ancora una volta di farci commuovere e spezzarci il cuore: in A Fate's End saremo infatti costretti a combattere contro le persone che amiamo di più al mondo.

Sarà disponibile nel 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC: confermata anche la disponibilità al day-one su Xbox Game Pass Ultimate.

Gears of War: Reloaded

Un nuovo trailer ci ricorda l'imminente arrivo dell'edizione rimasterizzata di Gears of War: la prima avventura di Marcus Fenix sarà giocabile per la prima volta anche su PS5, come ulteriore conferma delle ambizioni di Microsoft per questa e le prossimi generazioni.

Gears of War: Reloaded sarà disponibile dal 26 agosto 2025, ovviamente anche su Xbox Game Pass Ultimate al day-one.

Persona 4 Revival

Era ormai diventato una sorta di "segreto di Pulcinella", ma adesso è finalmente ufficiale: Persona 4 Revival è il remake del quarto capitolo della leggendaria saga di casa Atlus.

Al momento sappiamo solo che uscirà su Xbox Series X|S, PS5 e PC, ma è già stato confermato il debutto al day-one su Xbox Game Pass Ultimate.

Sea of Thieves

Tempo di nuovi aggiornamenti per Sea of Thieves, l'avventura piratesca multiplayer di grande successo di casa Rare.

La nuova espansione ci porterà a scoprire nuovi bottini "esplosivi" in nuovi viaggi di contrabbando, rubando e saccheggiando per la vittoria.

L'aggiornamento Smugglers' Tide sarà disponibile da agosto 2025.

Invincible VS

Annunciato un nuovo gioco dedicato a Invincible, che vedrà Mark e i suoi amici fare i contri contro un'invasione Viltrumita senza precedenti, che includerà anche il padre Omni-Man più feroce che mai.

Invincible VS è un picchiaduro 2D con grafica 3D che ci vedrà prendere le parti dei personaggi più amati del fumetto e dello show, con lotte tag 3 vs 3.

Sembrano essere mesi molto interessanti per gli amanti dei picchiaduro, dopo questo nuovo annuncio: Invincible VS arriverà nel 2026 su Xbox Series X|S, PC e PS5.

Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy XVI

Finalmente ci siamo: la saga di Final Fantasy è pronta a tornare su Xbox, terminando a tutti gli effetti il periodo di esclusività console PS5.

Sia Final Fantasy VII Remake che Final Fantasy XVI sono in arrivo sulle console di casa Microsoft.

Se per Final Fantasy VII Remake Intergrade bisognerà aspettare questo inverno, Final Fantasy XVI è disponibile... da oggi!

Keeper

Nuova produzione di Double Fine, che dopo Pyschonauts 2 torna con un'altra avventura fuori di testa: Keeper ci vedrà nei panni di un faro abbandonato da tempo che prende vita.

Si preannuncia dunque un platform come sempre originale e mai visto prima: Keeper sarà disponibile dal 17 ottobre 2025, su Xbox Series X|S e PC. Ovviamente, anche su Xbox Game Pass Ultimate al day-one!

Call of Duty: Black Ops 7

Dopo un videomessaggio di Phil Spencer, che si augura abbiate apprezzato la varietà dello show, è tempo della classica "One more thing": un trailer cinematografico spettacolare ci porta in un'atmosfera futuristica, con una nuova evoluzione tecnologica in vista.

Quello che sembrava però un trailer dalle vibes simili ai giochi di Remedy si rivela in realtà uno psichedelico trailer che ci svela Call of Duty Black Ops 7, nuovo capitolo della saga sparatutto ambientato nel 2035.

Un annuncio decisamente diverso da quello che ci aspettavamo, ma che farà sicuramente il suo effetto come annuncio di chiusura. Al momento non c'è alcuna data d'uscita, ma viene confermata la disponibilità su Xbox Game Pass fin dal day-one.

Con questo annuncio si chiude ufficialmente l'Xbox Game Showcase 2025, dopo il quale avrà inizio l'approfondimento dedicato a The Outer Worlds 2.

In aggiornamento...