Starfield, leak svela tutte le edizioni da collezione

È ovvio che Starfield avrà le sue varie edizioni come è da prassi per un tripla A che si rispetti, e una di queste sarà da €300.

Un prezzo molto elevato che, però, è per fortuna o sfortuna la normalità per i videogiochi più importanti, come dimostra la Mad Gear Box di Street Fighter 6 (la potete sbriciare su Amazon).

Un'edizione che, probabilmente, si accompagnerà perfettamente al controller Xbox dedicato a Starfield che più volte è stato svelato nelle ultime settimane.

Speriamo che tutto questo possa dare una ulteriore spinta a Starfield, che si porta dietro molte aspettative ma non riuscirà comunque a risollevare l'immagine di Xbox, neanche per Phil Spencer.

A pochi giorni dall'evento dedicato durante la Summer Game Fest 2023, un leaker svela tutte le edizioni che faranno parte del lancio definitivo di Starfield.

Come riporta VGC saranno, come spesso accade, di vario tipo e per varie tasche.

Dalle informazioni di billbil-kun, che si è rivelato sempre affidabile soprattutto per quanto riguarda le fughe di informazioni del PlayStation Plus, Microsoft ha in programma di lanciare tre edizioni di Starfield.

Precisamente, saranno così suddivise:

Standard, a €69,99 su PC e €79,99 per Xbox

Premium, a €104,99 su PC e €114,99 per Xbox

Constellation, a €299,99 su PC e Xbox

Non è noto cosa conterranno le varie edizioni ma, in particolare per la Constellation, ci aspettiamo materiale da collezione non indifferente.

Queste edizioni, ovviamente non ancora confermate, dovrebbero essere annunciate durante l'Xbox Games Showcase di domenica, al quale seguirà lo Starfield Direct dedicato, appunto, al titolo di Bethesda.

A proposito di leak, i dettagli della classificazione di Starfield emersi per errore ci hanno dato la possibilità di intuire alcuni dettagli del prossimo titolo di Bethesda.

Aspettiamo quindi l'evento dedicato a Starfield che avrà tantissimo gameplay, come è stato promesso tempo fa.