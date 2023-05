Starfield, leak della classificazione svela alcuni dettagli

Starfield è uno dei giochi più attesi dell'anno e, soprattutto in queste giornate di fuoco per Xbox, se ne parla sempre di più. Oggi è uno di quei giorni.

Il titolo che andrà ad impreziosire Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi tramite Amazon) è diventato automaticamente anche il più atteso dalla community di Xbox.

Advertisement

Dopo la debacle di Redfall, che rappresentava la prima esclusiva di peso dopo l'acquisizione di Bethesda, l'aria non è delle migliori dalle parti di Phil Spencer che si è dichiarato anche deluso dalla vicenda.

Proprio Starfield rappresenta l'occasione della ribalta anche sé, parole del solito Spencer, neanche lui sarà in grado di salvare la situazione probabilmente.

Queste ultime dichiarazioni non hanno fatto altro che farci salire la voglia di saperne di più su Starfield, così da capire cosa possiamo aspettarci a questo punto.

Se non altro ci viene in soccorso, almeno parziale, il leak della valutazione ESRB del titolo (tramite Windows Central).

Pare che Bethesda abbia accidentalmente lasciato correre la classificazione ESRB di Starfield, quella relativa ai contenuti interni al gioco che serve per valutare l'età consigliata.

La fuga di notizie arriva da un'immagine che dovrebbe essere usata per i profili social e le pagine promozionali del gioco, in cui ci sono appunto i loghi con relative diciture dei contenuti di Starfield.

Secondo l'immagine del banner, Starfield sarà classificato M (Mature, quindi da 17 anni in su) e conterrà i seguenti contenuti:

Violenza

Sangue

Temi suggestivi

Linguaggio forte

Uso di droghe

Considerando che il titolo dovrebbe portarci nello spazio a compiere ogni tipo di avventura (è stato descritto come di genere "NASApunk", in cui i giocatori possono vivere avventure spaziali), i contenuti qui sopra non ci stupiscono ma, anzi, ci danno la conferma che Starfield sarà un titolo molto maturo e profondo, probabilmente.

Basta a renderci tranquilli? Probabilmente no, ma ci penserà il prossimo Xbox Games Showcase 2023, al quale seguirà una presentazione di Starfield insieme a tanti altri titoli.

Se non altro, in questi giorni c'è almeno una buona notizia per Xbox.