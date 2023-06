Starfield ha già ricevuto una "recensione" negativa, prima dell'uscita

Nei giorni scorsi abbiamo avuto la possibilità di scoprire tante novità sul gameplay di Starfield, nuovo big Bethesda che non è ancora uscito ma che di fatto ha già ricevuto la sua prima recensione negativa.

Il gioco, previsto anche su Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon) è sicuramente tra i più attesi dai giocatori Xbox, sebbene a qualcuno il titolo sembra non essere andato giù con largo anticipo.

Advertisement

Come ci ha già anticipato il trailer gameplay ufficiale, il progetto è particolarmente ambizioso, un qualcosa a cui Todd Howard e il resto del team hanno lavorato a lungo.

Purtroppo, come riportato da GameRant, su Metacritic è apparsa una recensione negativa per Starfield, nonostante l'uscita del gioco non sia prevista prima di settembre.

Un utente di nome "Joppsta360" ha lasciato una recensione che trasuda disagio da tutti i pori, scrivendo quella che sembra essere una sorta di diatriba contro Bethesda e il suo produttore esecutivo Todd Howard.

Sebbene non sia noto se questa persona abbia effettivamente giocato al gioco o meno, ha rilasciato recensioni negative anche per Diablo 4, assegnando a ogni gioco uno zero.

L'utente sembra essere particolarmente infastidito dalle microtransazioni nel caso di Diablo, anche se queste sono limitate di fatto solo ai cosmetici.

La recensione di tale "Joppsta360" per Starfield è stata in ogni caso prontamente rimossa dalla piattaforma, com'è giusto che sia. Ci auguriamo che in futuro Metacritic inasprisca le regole relative alle recensioni degli utenti (come del resto aveva promesso tempo fa), evitando così casi di review bombing preventivi o peggio.

Restando in argomento, pare che il prossimo RPG spaziale di Bethesda dovrà in qualche modo "ringraziare" un altro capolavoro open world, ossia Red Dead Redemption 2.

Ma non solo: Dannie Carlone, senior environment artist di Santa Monica Studio, ha difeso la scelta dei 30 fps al secondo di Starfield.