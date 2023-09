Starfield ha già oltre 600 mod all'attivo

I giochi Bethesda sono diventati famosi per la loro capacità di essere tremendamente moddabili, e Starfield ha già oltre 600 mod dalla sua parte solo al day one.

Dopo una lunga attesa e la fase di accesso anticipato per alcuni utenti è arrivato il day one, e ora Starfield può essere nelle mani di tutti (anche grazie ad Amazon).

I modder si sono già messi al lavoro preparandosi al lancio, mentre nei mesi scorsi sono stati impegnati a modificare le grandi uscite degli ultimi tempi finora come Armored Core, Elden Ring e Baldur's Gate 3 tra gli altri.

La preparazione è stata decisamente fruttuosa perché oggi Starfield ha già oltre 600 mod pronte per essere installate (come riporta Gamespot).

Questo significa che, sostanzialmente, dal 1 settembre (data d'inizio dell'accesso anticipato) sono state create in media 100 mod al giorno fino ad oggi.

Le mod sono ovviamente di ogni tipo, ma quelle più popolari in questo momento sono quelle che vanno a migliorare alcuni aspetti di Starfield.

Tra le più apprezzate c'è un upscaler che rende Starfield compatibile con DLSS o XESS piuttosto che con la compatibilità nativa con FSR2. Così come StarUI Inventory, che aggiunge miglioramenti alla gestione della schermata dell'inventario, mentre BetterHUD riduce le dimensioni del testo e sposta o rimuove alcuni componenti dell'interfaccia utente.

Ma non mancano le mod completamente assurde, come quella che inserisce Nicholas Cage come immagine proiettata dalla torcia, per citarne una.

In tutto questo, per altro, Starfield non ha ancora ricevuto il supporto ufficiale per le mod sebbene arriverà, come promesso da Todd Howard. Il quale ha anche accennato a cosa succederà nel 2024 di Bethesda, in particolare per quanto riguarda Indiana Jones che potrebbe avere finalmente la sua possibilità.