Il punteggio Metacritic di Starfield crolla, con sorpresa di nessuno

La media voto di Starfield su Metacritic era arrivata, ed era anche piuttosto alta, sebbene ora sia arrivata puntuale l'ondata di review bombing a rovinare la festa.

Il titolo Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), ha di recente ricevuto la più grande infornata di recensioni a livello internazionale.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, nonostante la media delle recensioni della stampa fosse più che ottima, gli hater si sono ora ritrovati per fare sistematicamente crollare il punteggio degli utenti.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Starfield è stato colpito da review bombing, il quale ha fatto calare drasticamente il suo punteggio positivo su Metacritic.

Se da un lato molti hanno apprezzato il gioco e tutte le sue qualità, dall'altro lato parte della community è arrabbiata, per motivi più o meno validi.

Dando una rapida occhiata ai punteggi Metacritic del gioco (fermo ora a 5.4 relativamente alla versione PC), molti giocatori hanno assegnato al gioco anche zero, e la maggior parte ha citato l'esplorazione come il problema principale del gioco.

Molte di queste recensioni dell'utenza sono però date per il puro gusto di danneggiare il voto complessivo e non per criticare il gioco nella sua interezza.

Del resto, sapevamo che gli hater erano intenti a rovinare l'User Score, visto che in molti avevano già pianificato di attuare lo spregevole review bombing ai danni del gioco.

Poco male, in ogni caso, visto che Starfield è comunque un gioco da record, visto che il lancio è il migliore di sempre per Bethesda (e poco non è).