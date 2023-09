Dopo Starfield, il 2024 sarà l'anno di Indiana Jones

Starfield è ovviamente il gioco dell'anno per Bethesda, quello su cui sta comprensibilmente puntando tutte le sue forze ma non è affatto l'unico progetto in cantiere, tra i quali c'è anche l'atteso titolo su Indiana Jones.

L'attesa avventura spaziale di Bethesda, disponibile da oggi in tutto il mondo anche in edizione fisica su Amazon, è un progetto a lungo atteso e impegnativo per il team di sviluppo e finalmente oggi prende il volo, per così dire.

Titolo che ha fatto discutere anche per la sua esclusività su piattaforme Xbox e PC, che Todd Howard ha di recente difeso spiegando che l'esclusività lo ha reso migliore.

Anche Indiana Jones di Bethesda sarà esclusiva ovviamente, chee insieme a Starfield avrebbe venduto comunque tantissimo su PS5, e dopo lo strascico del titolo fantascientifico forse torneremo a parlarne.

Lo lascia intendere Todd Howard che in questi giorni sta ovviamente parlando tantissimo di Bethesda (e Starfield), non rinunciando però a dare qualche informazione sui piani futuri dell'azienda.

Come riporta VGC, infatti, il 2024 potrebbe essere l'anno del titolo su Indiana Jones sviluppato da MachineGames.

Annunciato nel lontano gennaio 2021, il progetto dello studio svedese autore dei moderni Wolfenstein è poi scomparso nel nulla. Si era temuto il peggio quando non si seppe nulla neanche in occasione del lancio dell'ultimo film di Indiana Jones, momento che da molti era considerato perfetto per avere almeno un trailer o qualche informazione aggiuntiva.

Mentre il mondo sta guardando tra le stelle di Starfield è lo stesso Todd Howard, invece, a dare una timida rassicurazione sul titolo.

In occasione di una recente intervista su Esquire, Howard ha parlato proprio del videogioco di MachineGames in sviluppo, dicendo di essere un grande fan del progetto e che, per quanto riguarda altre informazioni, se ne riparlerà "l'anno prossimo".

Questo non significa automaticamente che il titolo uscirà nel 2024, ma più probabilmente Bethesda inizierà a parlarne da quel momento in poi.

Anche se il titolo è completo al 50%, come ha specificato sempre Todd Howard di recente, quindi non è neanche impossibile ipotizzare una release nella parte finale del 2024, effettivamente.