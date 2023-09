Per alcuni «Starfield non funziona, cosa sta succedendo?»

Da poche ore ha avuto inizio la fase di Accesso Anticipato di Starfield, il nuovo titolo sci-fi di Bethesda.

Il colossale progetto dai creatori di Skyrim, che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), sembra infatti aver convinto tutti coloro che ci hanno messo sopra le mani.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, tra una storia di vita vissuta e l'altra, sul subreddit di Xbox Series X alcuni fan di Starfield hanno avuto un piccolo momento di panico quando il titolo non si è avviato, nonostante il titolo sia stato pre-caricato e nonostante il conto alla rovescia per l'avvio fosse scaduto.

«Starfield non funziona, è passato l'orario di lancio. Cosa sta succedendo?», ha scritto un utente piuttosto preoccupato, come riportato anche da GamingBible.

Un numero altrettanto considerevole di utenti piuttosto allarmati ha risposto dicendo di avere lo stesso problema, anche se la maggior parte sembra aver risolto il tutto semplicemente provando e riprovando finché il gioco non li ha fatti entrare.

Quindi, se non riuscite a giocare a Starfield quando il gioco verrà lanciato al di fuori dell'accesso anticipato il prossimo 6 settembre, sapete cosa fare.

Ad ogni modo, il titolo Bethesda si starebbe in ogni caso già rivelando un successo, visto che nella classifica dei titoli più venduti su Steam negli Stati Uniti occupa attualmente il primo posto, battendo Baldur's Gate 3.

Ma non è tutto: anche la media voto di Starfield su Metacritic è arrivata, e non sembra essere per niente male, relativamente a entrambe le versioni del gioco disponibili.