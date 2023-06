Starfield sarà il gioco Bethesda «con meno bug di sempre»

Nonostante la loro eccelsa qualità, i bug dei videogiochi Bethesda sono ormai così celebri e popolari da essere considerati scherzosamente "una feature" dai loro fan: lo studio di Todd Howard è più che consapevole di questa bizzarra reputazione e ha lavorato duramente insieme a Xbox per assicurare a Starfield la miglior qualità e stabilità possibile.

Che Bethesda stia puntando fortemente sulla stabilità non è mai stata una reale sorpresa, tant'è vero che si tratta di un concetto ribadito anche dopo aver svelato il framerate su console, dove non arriverà sopra i 30fps per una precisa scelta del team.

In un'intervista rilasciata al canale Twitch di Giant Bomb (via Dexerto), Matt Booty di Xbox ha infatti sottolineato che la casa di Redmond e lo studio di Todd Howard hanno lavorato duramente fianco a fianco per garantire la giusta ottimizzazione, incluso dove necessario anche il supporto di altri team di casa Xbox.

Un lavoro che ha pienamente soddisfatto il capo di Xbox Game Studios, al punto da spingerlo a dichiarare che i "bug di Bethesda" saranno presto un lontano ricordo:

«Se uscisse oggi, sarebbe il gioco con meno bug che Bethesda abbia mai realizzato».

La casa di Redmond non ha mai nascosto di puntare fortemente su Starfield, che sarà uno dei più importanti biglietti da visita del mercato Xbox — come dimostrato anche dall'annuncio di un controller limitato dedicato (potete prenotarlo su Amazon) — e assicurarsi che giri nel migliore dei modi è considerabile dunque una priorità per Microsoft.

Nonostante le incredibili ambizioni del titolo, tenendo in considerazione tutte le feature annunciate durante lo Starfield Direct, i fan dovrebbero aspettarsi meno bug del previsto. Ovviamente non significa che non ci saranno, ma che rispetto a produzioni come Skyrim potrebbero rivelarsi decisamente meno comuni.

Se non vedete l'ora di giocare con l'ultima fatica di casa Bethesda sul vostro PC, non possiamo che lasciarvi ai requisiti minimi e consigliati di Starfield.