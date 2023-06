Starfield, i requisiti minimi e raccomandati sono "spaziali"

Durante la giornata di ieri abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino Starfield, il nuovo e attesissimo big targato Bethesda.

Il titolo che uscirà ovviamente anche su Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon) è sicuramente il più atteso dalla community Xbox.

Grazie all'apposito Direct dedicato organizzato da Bethesda, ci è stato confermato che si tratterà di una produzione immensa.

Un progetto davvero molto ambizioso e su cui Todd Howard e compagni hanno lavorato a lungo sebbene, come purtroppo era prevedibile, sarà necessario un sacrificio a livello di ottimizzazione su console.

Ora, come rivelato anche da PCGamesN, sono stati rilasciati i requisiti minimi e raccomandati di Starfield.

I requisiti minimi non richiedono la migliore scheda grafica sul mercato, con l'AMD RX 5700 o la NVIDIA GTX 1070 Ti che basteranno. Oltre a queste GPU relativamente "vecchie", sono necessari anche processori non all'ultimo grido, in particolare qualcosa di potente come AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7 6800K, abbinati a 16 GB di RAM.

Le specifiche raccomandate per Starfield chiedono invece una AMD RX 6800 XT o una NVIDIA RTX 2080. Lo stesso vale per i processori, con AMD Ryzen 5 3600X e Intel Core i5 10600K: non avrete quindi bisogno della migliore CPU da gioco per godervi i vostri viaggi interplanetari.

MINIMI:

Sistema operativo: Windows 10 version 22H2 (10.0.19045)

Processore: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Required

CONSIGLIATI

Sistema operativo: Windows 10/11 with updates

Processore: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Required

Per quanto riguarda le dimensioni di Starfield, invece, dovrete installare il gioco sulla migliore unità SSD che avete, visto che sono richiesti 125 GB di spazio libero.

