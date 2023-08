Starfield avrà la feature più "controversa" di Bethesda

Starfield è il prossimo e atteso gioco di esplorazione spaziale di Bethesda, previsto per il prossimo mese di settembre su Xbox Series X|S e PC, ma a quanto pare continuano a trapelare dettagli davvero interessanti sul gioco.

Il gioco, che troverete anche su console Xbox Series S (a ottimo prezzo su Amazon), sarà infatti una summa di tutta l'esperienza accumulata da Bethesda in questi anni.

Del resto, parliamo di un titolo mastodontico, che di suo conterrà oltre 1000 pianeti tutti da scoprire.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un aggiornamento dei riferimenti all'EULA di Starfield su Steam sembra suggerire che il Creation Club sarà presente nel gioco, al lancio o attraverso un aggiornamento futuro.

Il Creation Club, per chi non lo sapesse, permette di installare attualmente mod su Fallout 4 e The Elder Scrolls V: Skyrim, sia su PC che su console.

Sebbene vi sia una varietà di mod gratuite da installare, alcune richiedono "Creation Credits", utilizzati per acquistare i componenti aggiuntivi ufficiali di Bethesda.

Questi crediti di creazione sono emersi nei riferimenti all'EULA di Starfield, il che implica che le mod ufficiali di Bethesda entreranno nel gioco per coloro che sono disposti ad acquistarle.

Ciò è in linea con le affermazioni dello sviluppatore, che ha dichiarato alcune settimane che Starfield sarà un "paradiso per i modder", tanto che i fan sono già convinti che la community lascerà tutti a bocca aperta con le loro creazioni.

Ricordiamo inoltre che il gioco beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, anche se ciò starebbe impensierendo alcuni giocatori.

Ma non solo: nelle scorse ore, la nostra redazione ha ricevuto Starfield per lavorare alla recensione: ecco i dettagli su quando potrete leggerla.

Infine, Pete Hines, di Bethesda Game Studios, ha deciso di rispondere agli attacchi che Starfield e il team stanno ricevendo per la sua schermata iniziale (sì, incredibile ma vero).